Обращаюсь к Президенту с просьбой инициировать увольнение главы НБУ в связи с утратой профессионально деловой репутации и фактическим самоустранением от выполнения должностных обязанностей.
Яков Смолий фактически является удлинителем рук Валерии Гонтаревой, на всех ключевых должностях остались люди из ее команды. Гонтарева реально продолжает управлять НБУ из-за границы.
Последние 5 лет они делали в банковском секторе все, что хотели, прикрываясь лозунгом о «независимости» Нацбанка.
События февраля-марта показали, что никакой независимости на самом деле нет.
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С одной стороны – функционеры НБУ и Минфина не стеснялись зарабатывать на ОВГЗ и курсовых колебаниях, валили банки политических оппонентов Порошенко и расчищали ему политическое поле. Они сделали так, что чиновники контролируют более 50% банковского рынка. И в «мирное время» это очень прибыльно.
С другой стороны – они выполняли требования МВФ, тормозили кредитование мелкого и среднего бизнеса, вводили какие-то ограничители и контроль.
Cреднестатистическому человеку сложно понять все эти схемы на высшем уровне, но легко – на примере своего кошелька.
Cлучился масштабный кризис.
Курс гривны опять летит в пропасть, наличных долларов нет.
Карантин.
НБУ сжигает золотовалютные резервы в поддержку курса – но безрезультатно.
Это приводит только к его временному сдерживанию и дает возможность спекулянтам выйти более-менее прибыльно.
Прямо на пороге у нас замедление экономики, сокращение бюджета и рост безработицы, выплаты огромных долгов перед МВФ и другими внешними кредиторами.
Срочно нужен новый глава НБУ, который будет работать в интересах Украины и украинской экономики.
Андрей Холодов, народный депутат от "Слуги народа"