Обращаюсь к Президенту с просьбой инициировать увольнение главы НБУ в связи с утратой профессионально деловой репутации и фактическим самоустранением от выполнения должностных обязанностей.

Яков Смолий фактически является удлинителем рук Валерии Гонтаревой, на всех ключевых должностях остались люди из ее команды. Гонтарева реально продолжает управлять НБУ из-за границы.

Последние 5 лет они делали в банковском секторе все, что хотели, прикрываясь лозунгом о «независимости» Нацбанка.

События февраля-марта показали, что никакой независимости на самом деле нет.

С одной стороны – функционеры НБУ и Минфина не стеснялись зарабатывать на ОВГЗ и курсовых колебаниях, валили банки политических оппонентов Порошенко и расчищали ему политическое поле. Они сделали так, что чиновники контролируют более 50% банковского рынка. И в «мирное время» это очень прибыльно.

С другой стороны – они выполняли требования МВФ, тормозили кредитование мелкого и среднего бизнеса, вводили какие-то ограничители и контроль.

Cреднестатистическому человеку сложно понять все эти схемы на высшем уровне, но легко – на примере своего кошелька.

Cлучился масштабный кризис.

Курс гривны опять летит в пропасть, наличных долларов нет.

Карантин.

НБУ сжигает золотовалютные резервы в поддержку курса – но безрезультатно.

Это приводит только к его временному сдерживанию и дает возможность спекулянтам выйти более-менее прибыльно.