Украинский политик, лидер партии «Рідна країна» Николай Томенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил Конституцию Украины.

Далее приводим слова автора без комментариев.

Зеленский работает президентом в Офисе Ермака? или

«Все отдыхают - он работает»! (Он - это Ермак).

Сайт Президента Украины за 19 апреля проинформировал о реальном положении дел в нынешней властной иерархии государства.

Зеленский поздравил народ с Пасхой и отдыхал с семьей, потому что он тоже человек.

Ермак, по поручению Президента, руководил страной.

Итак, имеем следующие официальные уведомления:

«Андрей Ермак проконтролировал ход локализации лесных пожаров на Житомирщине»;

«Руководитель Офиса Президента обсудил с главами ОГА соблюдения карантина во время празднования Пасхи, а также вопрос закрытия рынков»;

«По поручению Президента Украины Андрей Ермак провел совещание по локализации пожаров и обеспечения выполнения требований карантина во время празднования Пасхи».

В текстах всех трех сообщений на официальной странице Президента Украины речь идет о поручении Президента осуществлять руководство Министрами, руководителями ОГА и другими должностными лицами государства. Интересно, что в материале о селекторном совещании Ермака с председателями областных государственных администраций речь идет как об обычной практике управления, даже без ссылки на поручения Президента!

Напомню требования и предписания Конституции и законов Украины.

Статья 106 Конституции Украины:

«Президент Украины не может передавать свои полномочия другим лицам или органам».

По природе Офис Президента является обычным консультативным, совещательным и вспомогательным органом, что следует из п.28 настоящей статьи 106 Конституции:

Президент Украины…«создает в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы и службы».

В Украине, правда, уже были примеры, когда Президенты частично или определенный срок работали на «должностях президентов в администрациях своих руководителей». Речь идет о Кучме во времена председательства Администрацией Табачником и о Ющенко во времена Балоги.

Но сравнить профессиональный уровень президентов Кучмы и Ющенко с профессиональным уровнем президента Зеленского - значит оскорбить понятие президент Украины!

Таким образом, констатируем неконституционности и незаконности так называемых поручений Президента на осуществление полномочий президента другим должностным лицам, тем более руководителю Офиса Президента, который является консультативным, совещательным и вспомогательным органом, а не самостоятельным институтом власти.

При сохранении практики, «руководства страной через поручения офиса президента», может сформироваться устойчивое мнение в стране и за рубежом о недееспособности Зеленского как президента Украины со всеми политическими и правовыми последствиями.

Напомним, Томенко разоблачил хитрую схему: «Вернут с лихвой»

Как сообщала Politeka, Томенко жестко разнес власти за реализацию карантина.

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