Україна за чотири дні не може підрахувати остаточні результати місцевих виборів

Про це заявив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів та будь-яких змін:

Україна, яка майже держава у смартфоні, 4 день рахує голоси виборців!!

Однак вже можна підбити попередні підсумки місцевих виборів 2020.

Якщо у великих містах домінували олігархічні партії, то у в ОТГ - феодальні.

Головними складовими перемоги на виборах у великих містах стали:

- наявність адмінресурсу та можливість використання бюджетних грошей для братнього бізнесу та власного піару;

- підтримка олігархів грошима і медіа;

- формування і використання мереж чи сіток підкупу виборців.

Класичним прикладом такої кампанії є Блок Омельченка, по факту блок Черновецьких, де кандидат на посаду міського голови набирає 2.6 відсотка, а партія із колишніх депутатів фракції Черновецького -6.4?!

Найстрашніше, що про це знає і влада і правоохоронні органи, але сітка вже кілька виборів поспіль живе і перемагає!

Черновецькі та їх нові учні були активними творцями перемоги і в командах Удару та Батьківщини.

Водночас олігархічна підтримки медіа та грошима не завжди носила ідеологічний характер.

Так канали Медведчука підтримували як своїх - Попова і Пальчевського так і партію Тимошенко;

Канали Льовочкіна-Фірташа - і Попова.

Але найбільшим цинізмом є той факт, що в абсолютну більшість Київради сформують ті ж самі партії та майже теж самі депутати, які за останні 10 років збудували корупційний Київ.

Загально кажучи, вибори у Києві продемонстрували, що Ваша робота протягом 5 років майже ніщо, а гроші, олігархічні медіа і сітки підкупу - все!

Ще сумніша історія на рівні областей та ОТГ.

Тут ключовими гравцями стали партії місцевої влади та феодалів.

У великих містах обіграти діючих міських голів при їхньому ресурсі та надмалій явці практично неможливо, а обіграти місцевих феодалів на рівні ОТГ - неможливо в принципі!

Там де це правило не спрацювало, нині йде «виправлення результатів».

Перед веде Київщина, де 4 день поспіль місцева влада зі своїми спонсорами корегують результати виборів на свою користь. Метод простий як будь-яка фальсифікація - перша версія протоколів зникає і в ТВК з‘являється нова уточнена версія. Наша команда Рідної Країни нині прагне захистити свій результат у Бучі, Броварах, Богуславі, Ржищеві, Згурівці…

Але вже й тепер очевидно одне:

короновірусні місцеві вибори, в яких взяла участь третина громадян України , стали тріумфом олігархів і феодалів, точніше перемогою їх грошей, медіа і сіток підкупу та поразкою для неолігархічних, опозиційних партій і переконаний для більшості громадян!

Про подальші плани Рідної Країни згодом…