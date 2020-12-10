Дружня й спільна діяльність всіх партій, які пройшли до Київради над поділом хлібних-бюджетно-земельних посад і не тільки, змушує нас зробити сумний висновок

Про це заявив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Кияни, які проголосували за нинішні партії у Київраді можуть потихеньку прощатися з мріями про Європейський, некорупційний Київ, яким реально керують кілька олігархів та забудовників, що й фінансували різноманітні за ідеологією партії.

Отож все по порядку.

Спочатку всі фракції в Київраді відмовилися від статусу опозиції й кинулися у війну за посади.

Потім ці всі фракції підтримали свого спікера-секретаря Володимира Бондаренко, сумновідомого фактом підробки свого диплома про вищу освіту.

Далі гірше - вперше в історії місцевого самоврядування Києва з часів Магдебурзького права депутати обирають… 4 заступників з питань самоврядних повноважень( 2 - від Слуги народу, точніше від Єрмака і 2 від ЄС). Тож, нині у Кличка …11 заступників, із них 2 - перші й 9- просто заступників, що прямо суперечить чинному законодавству! Зрозуміло, що це передбачає і розширення апарату КМДА - вже нині на 18 осіб!

Але це були квіточки перед правдивим й безкомпромісним дерибаном посад у Комісіях.

Найбільша комісія, звісно, бюджетна. Її очолив представник Слуги народу, заступник Міністра освіти та , як кажуть, друг Кошевого із «Вечірнього кварталу» Андрій Вітренко. У нього 5 перших заступників від ЄС, ОПЗЖ, Удару, Слуги народу й від Батьківщини Алла Шлапак та просто заступник від Голосу.

Комісію з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, яка нараховує 21 депутата, очолив представник Удару, а ще раніше БПП, а ще раніше керівник громадської приймальні вищезгаданої Шлапак й фігурант корупційних оборудок із бюджетом Михайло Терентьєв. Ця забудовна комісія оновила ВСІ рекорди політичного цинізму й лобізму - в ній тепер буде…5 перших і …5 просто заступників?!

Екологію Києва , як голова комісії, буде захищати забудовник Чкаловського скверу Денис Москаль від Батьківщини, який в часи Януковича хотів рейдернути фракцію Тимошенко в інтересах влади. Його тоді затаврували ганьбою, а нині - він керівник фракції Батьківщини й головний еколог столиці?!

Піднімати промисловість й захищати підприємців та благоустрій буде …антиквар із Слуги народу.

Утверджувати місцеве самоврядування й розвивати регіональні та міжнародні відносини буде комісія із 3 осіб на чолі з Романом Ярошенком, вихідцем із молодої команди, яка нині інвестували кошти у так званий блок Омельченка.

Найменші комісії із одних начальників - це комісія з питань освіти, науки, сім’ї, молоді і спорту аж із 3 осіб, яку з барського плеча віддали Голосу й додали її лідеру Максиму Нефьодову ще одну потужну комісію із цифрової трансформації у складі 4 осіб!

Відверто подивував Голос, який отримав такі «відповідальні інструменти влади».

Комісію із 3 осіб щодо культури і туризму - очолила колишня помічниця Олександра Третякова, а нині депутатка Удару.

І вишенька на київському торті кадрового дерибану в Київраді -

комісію у складі 3 осіб щодо законності, правопорядку і роботи з правоохоронними органами очолив представник партії Медведчука!

Отож, якщо ви ще вірити, що:

В Києві відсторонять від влади смотрящих, забудовників і корупціонерів, як обіцяли в Слузі народу і Голосі;

забезпечать справедливі тарифи й безкоштовну медицину, як обіцяли в Батьківщині і ОПЗЖ;

перетворять нинішнє місто транспортного колапсу й хаотичної забудови в Європейський Київ, як обіцяли в ЄС; то це ваше право.

Ми ж, команда Рідної Країни, не чекаємо сподіваної волі й добрих вчинків від нинішньої влади, після такого політичного глуму й післявиборчого цинізму, тому як громадська опозиція будемо контролювати кожне рішення, кожну бюджетну витрату влади Києва та об’єктивно інформувати киян про стан справ у нашій столиці.