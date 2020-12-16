В ночь на 10 ноября между Азербайджаном и Арменией, при посредничестве России было подписано соглашение о полном прекращении военных действий

Соглашение предусматривает поэтапный вывод армянских войск до 1 декабря, возвращение в регион всех перемещенных лиц под контролем ООН, гарантирует наличие наземного коридора, соединяющего Арцах (Нагорный Карабах) с Арменией. Обеспечение безопасности в регионе, согласно документу, контролируют российские «миротворцы».

Срок пребывания «миротворческого контингента» Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о своем намерении прекратить применение данного положения.

В чем особенность российского плана продвижения «миротворцев»? Они работают под кальку. Идут по шаблону. Сейчас на территории Арцаха (Нагорный Карабах) отрабатывается то, что в свое время было реализовано в Абхазии.

Путин пытается в Закавказье реализовать «абхазский сценарий» «миротворческой миссии». В свое время результатом «миротворческой операции РФ на территории Грузии стало одностороннее признание РФ самопровозглашенных «республик» Абхазия и Южная Осетия.

Напомню, в 1994 году в Москве были подписаны мирные соглашения между Грузией и самопровозглашенной Абхазией. Стороны конфликта договорились о развертывании «миротворческих сил» стран СНГ, а фактически ВС РФ, с целью наблюдения за соблюдением соглашения. При этом миссия ООН должна была наблюдать за деятельностью «миротворческих сил» стран СНГ.

В соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН сотрудники миссии осуществляли наблюдение и контроль за выполнением сторонами соглашения о прекращении огня и разъединении сил. Кроме того осуществлялся контроль за перемещением тяжелой техники в зоне безопасности и зоне ограничения вооружений.

В 2003 году в состав миссии ООН был добавлен гражданский полицейский компонент для содействия местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Предполагалось, что полицейские силы будут размещены как на абхазской, так и на грузинской стороне. Впрочем, представители абхазской стороны так и не дали согласия на их размещение в Гальском районе.

15 апреля 2008 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1808 (2008), в рамках которой ООН подтвердила «приверженность всех государств-членов суверенитету, независимости и территориальной целостности Грузии». Принятием этой резолюции отрицался сам факт существования самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

9 августа сотрудники миссии ООН констатировали тот факт, что «миротворческий контингент» стран СНГ не сделал никаких усилий для того, чтобы остановить развертывание вооруженных сил самопровозглашенной Абхазии вдоль всей линии прекращения огня.

После начала военных действий, вторжения ВС РФ на территорию Грузии, миссия ООН вывела всех своих наблюдателей, которые находились в Верхнем Кодори.

26 августа 2008 года в одностороннем порядке Россия признала эти две «республики». 30 апреля 2009 года в Москве были подписаны соглашения между РФ и самопровозглашенной «республикой» Абхазия о совместных усилиях в охране государственной границы Абхазии, а также аналогичное соглашение между РФ и самопровозглашенной «республикой» Южная Осетия .

В июне 2009 года деятельность миссии ООН была свернута в связи с разногласиями постоянных членов Совета Безопасности ООН по вопросу о территориальной целостности Грузии.

Президенту Алиеву надо учитывать исторический опыт и тот факт, что инициатива Путина в отношении «миротворцев» на территории Арцаха (Нагорного Карабаха) - это приближение к реализации «абхазского сценария».

Фактически «миротворческая миссия» вдоль линии разграничения только закрепит линию границы между НКР и Азербайджаном. Не исключаю сценария, когда РФ в одностороннем порядке провозгласит о признании независимости Арцаха (Нагорного Карабаха).

Показательным является тот факт, что уже 10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в заявлении по Арцаху (Нагорный Карабах) не уточняется статус этого региона.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что Москва приложит все усилия, чтобы не допустить ревизии заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по Арцаху (Нагорный Карабах), фактически закрепляя его статус как непризнанной Республики.

"Мы сейчас не видим каких-либо попыток переписать, подвергнуть ревизии то заявление, которое было выпущено ... Мы будем делать все, чтобы такие попытки не происходили, не увенчались успехом", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

Фактически, речь идет о закреплении со стороны РФ статуса Арцаха (Нагорного Карабаха). Статуса, о котором так любит говорить президент Республики Азербайджан Алиев. Единственное уточнение-речь идет об армянском, а не азербайджанском статусе этих территорий.

Напомню, президент Ильхам Алиев во время недавнего посещения Гадрутского и Мартунинского районов НКР заявил, что «ни о каком особом статусе для Карабаха не может быть и речи. По мнению Алиева, есть единственное Азербайджанское государство - многонациональное и многоконфессиональное.

Насколько оправдаются ожидания Алиева о едином (с учетом армянского Арцаха) азербайджанском государстве, покажет время. А работает он не в пользу Баку...

Автор: Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka