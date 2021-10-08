ВЧЕРА... как чувствовал... Длинный был день... вернулся с завершающего эфира около 12 ночи и долго не мог заснуть... листал ленту. И нашел прекрасный текст. Сохранил его... думал как нить потом обыграть.

А тут такое случилось с Антоном... ((( Это текст про него...

Берегите сильных людей.

Сильные люди бывают намного беззащитней слабых. Во время урагана гибкий тростник гнется и шуршит, а сосна просто ломается и умирает навсегда — говорят китайцы, а китайцы знают, что говорят.

Сильные люди отвечают вовсе не за себя. И даже не за своих близких. Они отвечают за весь мир, попавший в их орбиту. Потому что сила притягивает к себе — так говорят физики, а они тоже знают, что говорят.

Сильные люди вовсе не здоровее и не крепче всех прочих. Просто они точно знают, что не имеют право падать в обморок и умирать, пока от них все еще кто-то зависит. Они способны во время обширного инфаркта прыгнуть в воду, доплыть до тонущего ребенка, вытащить его на берег, удостовериться, что ему больше ничего не грозит, — и только тогда отключиться. Так говорят медики — а медики повидали на своем веку куда больше чудес, чем физики и китайцы вместе взятые.

А еще сильные люди очень одиноки. И вовсе не потому, что никого не терпят рядом с собой.

Просто… Они же сильные? Вот никому и в голову не приходит, что и им бывает больно, страшно, одиноко, просто тоскливо.

Ходят по земле сильные, молчаливые люди. С ними не всегда легко, не всегда приятно, не всегда комфортно — зато надежно. Это и есть та самая кавалерия, которая всегда приходит на помощь в последний момент.

Берегите сильных людей.

... Не уберегли... ((( Покойся с миром Антон... Ты ярко светил... такой искренний, простой и правильный... Наверное кому-то твой свет мешал. (((

Михаил Чаплыга - политический активист и правозащитник.