Политолог Михаил Чаплыга рассказал, к каким негативным последствиям приводит неучет номеров и серий утилизированных банкнот Национальным банком Украины.

Об этом он рассказал в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

Эксперт рассказал, что Национальный банк не ведет учет серий и номеров утилизированных банкнот, о чем сами представители банка сообщили в ответ на запрос заинтересовавшихся граждан. Это, по его словам, ведет к финансированию теневой экономики и приводит к другим неприятным последствиям для украинцев.

«Во-первых, мы потеряли деньги. Потому что если вчера вы могли пойти на 10 грн купить один пирожок, то как только растет денежная масса, которую не видит даже Национальный банк, это, естественно, раскручивает маховик инфляции. И завтра этот пирожок будет стоить 15 грн. Законы экономики не обмануть. Количество денег в стране должно соответствовать ВВП страны, соответствовать богатствам этой страны и так далее. Если появляется ничем не обеспеченная денежная масса, она раскручивает маховик инфляции», - объяснил Чаплыга.

По словам политолога, из-за этого каждый пенсионер и каждый работник, получив на руки 10 грн, реально потратить из них сможет 7 грн, потому что 3 грн «съест» инфляция. Он отметил, что это только один маленький кусочек из всей ситуации с огромным теневым финансовым бизнесом в Украине. Эксперт добавил, что, чтобы быть участником этих процессов, нужно быть мегаполитиками, обладать огромной властью и при этом еще иметь серьезные связи.

«Поэтому такие битвы идут за Национальный банк Украины. Точные цифры никто не может установить, но чисто визуально ­– это чуть больше вереницы камазов», - отметил Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга рассказал, почему у правящей партии не упал рейтинг.

Также Politeka публиковала слова Алексея Куща: В данный отопительный сезон мы входим с условно достаточными запасами газа.