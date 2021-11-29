Це лиш слова. Зате вони безсмертні

Вгамуйте лють. Їх куля не бере.

Ліна Костенко

В растерянности находится президент В.Зеленский в своем офисе и возле него, всегда, главный руководитель страны, А.Ермак и гадают думу: "Что делать, господа советники, с Г.Леросом?" Что делать? Ведь все силовые структуры под рукой . Разить! Наказать ! Закрыть ! И все взоры обращены на Г.Лероса . Опала постигла и его . Е му предъявлено обвинение в неприличном жесте в сторону его величества и его близкого друга, "главного нерва" , секретаря А.Ермака. Г.Лерос бросил вызов миру зла, миру лжи, миру наживы. Это шаг деяния, совершенное им, который больше не хочет и не может жить так, как жил прежде. Полагаю, что вскоре, по настоянию АраХамов, в парламенте состоится разбор полетов по линии оскорбления жестом президента. Ему перечислят все "преступления", которых он не совершал . Это государственная измена, терроризм, сепаратизм, попытка изменить течение р.Днепр и т.д . Да, весьма, весьма государственное дело. Правда, это жест не причинил никакого вреда ни украинскому народу, ни президенту, ни стране.

У некоторых сочленов А.Ермака другие мысли на этот счет . Они предлагают это дело передать в СНБО. Остальные мыслят и думают о всех доводах "за" и "против". Если следствие распространится на выступление В.Зеленского на сцене "Квартала-95" за показ жестов, репутация президента будет в опасности. Некоторые "горячие головы" предлагают привлечь к ответственности оппозицию, бизнесменов, журналистов, владельцев телеканалов за связь с Г.Леросом. Сколько врагов можно заполучить в руки!

Сколько людей П.Порошенко, Р.Ахметова, В.Медведчука, А.Авакова, О.Ляшко будут ожидать, что будет сними дальше.

За жест Г.Лероса, за его выступление на телеканалах для расследования этого "сложного дела" надо привлечь "лучших зарубежных специалистов, дипломатов, следователей, прокуроров да и судьи должны быть на сто процентов свои". И тогда можно отследить сторонников Г.Лероса, сколько врагов можно выявить по ходу следствия.

Очень сложное и странное дело задумал А.Ермак, сидя на берегу Днепра, объятый думой . Если в нем копаться, к чему это приведет? Можно выйти на самого себя. Да, и тогда вся Украина, во все глаза будет смотреть в это болото .

И сочлены президента пришли к выводу: обладая такими широкими полномочиями можно по своему выбору одних наказать, а других оставить в покое. Зато со временем из них можно будет извлечь большую выгоду.

Я чую увертюру апокаліпсису.

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша