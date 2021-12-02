Политолог Александр Лазарев рассказал о крайне негативных последствиях, к которым может привести страну сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Есть четыре базовых условия МВФ, которые необходимо выполнить для получения денежной подпитки, – это свобода ценообразования, создания условий для импорта, то есть открытость экономики, прекращение дотирования нерентабельных экономических зон и приватизация», - говорит Лазарев.

Политолог добавил, что полный перечень выглядит шире. Он отметил, что очень красноречиво их нарек Перкинс в книге «Исповедь экономического убийцы», он назвал их десятью заповедями МВФ. Комментируя некоторые из них, Лазарев объяснил, что, например, поддержание фискальной дисциплины означает увеличение налоговой нагрузки, что влечет за собой уменьшение конкурентно способности внутреннего производителя, а либерализация финансовых рынков – фактически создание условий для финансовой спекуляции, то есть для вымывания денег из страны.

«Либерализация внешней торговли – происходит в основном за счёт снижения ставок импортных пошлин. То есть фактически усиливая позиции импорта вместо того, чтобыподдержать отечественного производителя. Приватизация государственных предприятий и госсобственности – здесь нечего добавить, кроме того, что это сдача суверенитета», - рассказал Лазарев.

Эксперт отметил, что требования МВФ касательно дерегулирование экономики означает, что регуляторная функция государства в экономических процессах сводится к нулю, что приводит к правлению транснационалов, а защита прав собственности предусматривает, что когда сектора экономики будут куплены кем надо, тогда их не должны национализировать. Последней он прокомментировал приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры среди государственных расходов.

«Некоторые заповеди, на первый взгляд, выглядят вполне «цивилизованными». Например, последняя из названных. Разве плохо, что здравоохранение и образование в бюджете имеют высокий приоритет? Но дело в том, что первая заповедь требует резкого сокращения бюджета в целом. Поэтому страна, согласившаяся на условия МВФ, вынуждена будет сокращать в абсолютном выражении свои бюджетные расходы на здравоохранение и образование. Из стран, которые сотрудничали с МВФ, 42 ухудшили свое положение, а 32 оказались за чертой бедности. Поэтому новые соглашения с МВФ – это вбивание дополнительных гвоздей в крышку гроба нашей экономики», - заявил Лазарев.

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