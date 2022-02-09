Политтехнолог Михаил Чаплыга рассказал о встрече со своей командой и подробнее представил ее участников. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале.

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ВЕСНА... ВЕрнемСтрануНАроду.

Вчера состоялась встреча нашей команды. Да да... не "моей", а нашей команды. С Весны начинаем встречи по регионам и запускаем сайт для взаимодействия.

Просили пятерку? Она есть у нас!

Сергей Доротич - ФОПы (зараза опоздал на встречу... был предан дружеской обструкции)

Сергей Червонопиский - Афганцы

Сергей Богданов - Союз Организаций Инвалидов... тот, кто спас меня от голодной смерти в Варшаве, когда учились с ним в Академии госуправления ) Человек с Большой буквы!

Олег Вострых - до мозга костей социал-демократ и партстроитель.

Антон Гура - просто безбашенный энерджайзер! Человек правды.

Очень мечтаю видеть в команде Доктора Федорову и мою любимую шефиню Лутковскую...

Планирую поговорить с Могилевым... Мне импонирует его подход к построению системы МВД.

Хочу поговорить с Томенко и Юрой Левченко. Но не уверен, что совпадет. Но если хотим сшить страну - нужно принимать ее во всем многообразии.

Все будет ВЕСНА! Ваш, #Мой7Мой