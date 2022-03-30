Об этом сообщил политический эксперт и блогер Владимир Цыбулько в своей колонке на портале "Корреспондент".

"Как мне стало известно, Бойко с Левочкиным получили от своих кремлевских кураторов серьезную взбучку из-за того, что Рабинович проявил патриотическую позицию - на съезде ОПЗЖ прямо назвал Россию агрессором и врагом", - написал Цыбулько.

Он отметил, что теперь, после жесткого выговора, эти двое планируют как можно скорее исключить Рабиновича из партии и уже дали Кремлю такое обещание. Ведь в противном случае им четко дали понять: финансирование из РФ обрежут.

"Мало того, намекнули, что неплохо бы разобраться, куда Бойко с Левочкиным потратили ранее выделенные деньги. Ведь они должны были обеспечить, чтобы оккупантов у нас встречали хлебом-солью, а их вместо этого бьют из всех стволов", - подчеркнул эксперт.

По его словам, теперь Юрий Анатолиевич с Сергеем Владимировичем божатся кураторам, что жестко наладят дисциплину в партии и "вычистят" Рабиновича, а также всех, кто также высказался в поддержку ВСУ и против России.

"Они до сих пор не поняли, что у их партии в Украине нет никакого будущего, и ее окончательное упразднение - вопрос чисто технический", - резюмировал Владимир Цыбулько.