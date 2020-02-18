Департамент земельных ресурсов разработал проект решения о передаче в аренду ООО "Наука-Комфорт" участка по ул. Академика Вернадского, 32 и направил его секретарю Киевсовета для дальнейшей обработки

Об этом говорится в проекте решения, которое с приложениями обнародовано на сайте Киевсовета, передают "Українські новини"со ссылкой на "Наші гроші".

Проект решения предусматривает передачу "Наука-Комфорт" в аренду на 5 лет участка площадью 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 в Святошинском районе для строительства жилого комплекса с объектами социального и общественного назначения.

Важно отметить, что при этом изменяется целевое назначения участка со "строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта" на "строительство жилого комплекса".

Основанием передачи фирме в аренду 3,11 га указывается, что в апреле 2014 года "Наука-Комфорт" купило недвижимое имущество, расположенное на этом участке, а именно: раздевалка на 77,9 кв м и два «спортивные сооружения" на 84, 5 апреля м и 104,1 кв м.

Кроме того, проектом решения предусмотрено исключить участок 3,11 га из перечня спортивных парков.

В материале напоминают, что в 2005 году Киевсовет передал ОАО "Наука-Спорт" в аренду на 25 лет участок площадью 6,08 га по ул. Академика Вернадского, 32 для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений спортивного комплекса.

Позже этот участок разделили на три части: 3,11 га - передали в аренду фирме "Наука-Комфорт", 0,03 га – причислили к землям запаса жилой и общественной застройки, 2,94 га - осталось в аренде ОАО "Наука- спорт "до 2030 года.

Строительство жилья на участке 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 стало возможным благодаря утвержденным в мае 2015 Киевсоветом детальным планам территории в границах улиц Академика Крыжановского, бул. Академика Вернадского, ул. Н.Краснова, железнодорожная колея.

В этом ДПТ территорию общественных зданий и сооружений, на которой строительство жилья запрещено, превратили в территорию многоэтажной жилой застройки.

ООО "Наука-Комфорт" создано в апреле 2014 года. Его основателем является ООО "Имидж Кэпитал", конечными бенефициарными владельцами которого являются Владимир и Светлана Клименки и Георгий Цагареишвили, двоюродный брат бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

Цагареишвили в 2010-2012 гг был помощником нардепа от Партии регионов Вадима Столара, а сейчас является депутатом Киевского облсовета от фракции "Солидарность".