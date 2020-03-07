Один из крупнейших украинских промышленных банков глава Нацбанка Яков Смолий и его первый зам Екатерина Рожкова продали офшору, тогда как можно было найти куда более выгодное для народа применение

Нардеп Александр Дубинский намерен обратиться в ГБР с заявлением против Смолия по поводу попустительства при краже акций "Проминвестбанка" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Напомим, акции "Проминвестбанка", принадлежащего российскому государственному "Внешэкономбанку" были арестованы по иску, связанному с аннексией Крыма. По идее, арестованные акции российских госбанков, включая упомянутый, должны были передать государству - средства погли бы в качестве компенсации за потерю Крыма.

"Но вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, Национальный банк тихонечко разрешил российской компании, несмотря на судебные аресты и запрет на отчуждение акций, продать их какой-то офшорной компании за 10 миллионов долларов, - прокомментировал Дубинский. - То есть, банк, у которого долгов только у "Укрзализныци" почти на миллиард гривен на балансе, продают за 260 миллионов гривен, вопреки судебным запретам малоизвестной офшорке. Кто мог это сделать? Тупой дембельский аккорд Екатерины Рожковой, первого замглавы Нацбанка Украины и дедушки Смолия, который выполняет функцию руководителя НБУ".

Кроме того Дубинский упомянул еще один интересный момент. Оказывается, глава правления "Проминвестбанка" Андрей Рожок в свое время был гражданским мужем Екатерины Рожковой, и у них есть общий ребенок.

"Вы ж понимаете: вот муж в банке, жена в нацбанке - судебный арест на его ("Проминвестбанка", - прим.ред) продажу - а они все равно его проводят и продают за 5% от активов, которые можно было национализировать, продать любому иностранному инвестору, забрать в фонд госимущества... распорядиться этими деньгами. Реально живые активы - это был крупнейший промышленный банк... Нет, за 10 млн долларов продают. Дембельский аккорд, который нам говорит о том, что помимо Генпрокуратуры нельзя забывать о "пи**асах" из Национального банка. Со вторника после выходных иду с заявлением в ГБР о фактическом должностном преступлении, попустительтве при краже акций банка, который мог бы быть либо национализирован, либо его активы могли быть использованы на компенсацию пострадавшим вкладчикам от аннексии Крыма", - заявил нардеп.

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