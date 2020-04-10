Помощь в размере 1 тысячи гривен украинские пенсионеры получат сразу после того, как будут приняты изменения в госбюджет

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, изменения в госбюджет, без которых украинцы не могут получить обещанную надбавку, могут быть приняты уже на следующем заседании парламента. Это должно произойти в этом месяце.

Отметим, многие украинцы, чьи пенсии меньше 5 тысяч гривен, надеялись получить надбавку уже в начале апреля, но пенсии начали приносить без нее.

В Пенсионном форде в своб очередь пояснили, что деньги на личные банковские карточки пенсионеров зачислят автоматически, сразу же как только из бюджета поступят деньги. Тем, кто получает пенсию через "Укрпочту", деньги доставят в течение пяти дней. Если деньги не принесут, то получить доплату эти пенсионеры смогут вместе со следующей пенсией

Кроме того, отмечается, что индексацию пенсий на 11% проведут в мае. Под нее попадут свыше двух миллионов пенсионеров.

"У нас есть порядок индексации, принятое решение правительства", - добавила она.

Напомним, на днях стало известно, что ПФУ начал выплату компенсации к пенсии за апрель людям старше 80 лет в размере до 500 гривень после того, как были перечислены выплаты работающим льготникам.

В ПФУ подчеркнули, что пенсии поступят получателям на счета в соответствующих банках или будут доставлены почтальонами "Укрпошты" домой.

Ранее сообщалось, что в новом проекте бюджета предлагается увеличить расходы на пенсии для населения на 19,7 млрд гривен. Сейчас эта статья бюджета составляет 172,6 млрд гривен.

В целом изменения направлены на то, чтобы обеспечить основные потребности страны в условиях пандемии. При этом предлагается урезать расходы на менее актуальные цели.

Напомним, украинцам снова пересчитают выплаты, суммы изменятся уже с 1 мая: кто и сколько денег получит.

Как сообщала Politeka, украинцам пересчитали пенсии с 1 апреля: "надбавку получили те, кто...".

Также Politeka писала, что украинцам утвердили соцвыплаты на карантине: кто и сколько получит.