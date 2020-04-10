Стало известно, сколько получает председатель Национального банка Украины Яков Смолий

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Яков Смолий занимает пост главы Нацбанка уже два года. За последние несколько месяцев он задекларировал стабильный оклад в размере 417 285 гривен при том, что средняя заработная плата сотрудников НБУ составляет 30 590 гривен. А в январе 2020 года Смолий декларировал получение зарплаты трижды, которая в общей сложности составила 597 870 гривен.

Отметим, что бывшая руководительница НБУ Валерия Гонтарева на протяжении всего 2016 года задекларировала 1,9 миллионов гривен доходов (примерно 158 тысяч гривен/месяц).

Зарплата сотрудникам НБУ выплачивается не из государственного бюджета страны, а из собственных средств Нацбанка. Оплата труда происходит согласно составленным сметам административных расходов ведомства.

НБУ является полностью независимым органом, поэтому ведомство не может требовать отчислений из государственного бюджета и расходовать его.

То, сколько получает глава НБУ и его заместители регулируется законом "О Национальном банке Украины", согласно которому им устанавливается должностной оклад в соответствии с решением Совета Национального банка. Согласно этому, заработная плата главы НБУ должна не превышать среднерыночный размер медианы фиксированной зарплаты председателей правлений банков Украины.

Напомним, Дубинский разнес Смолия и Рожкову: всплыли скандальные детали продажи крупного банка.

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