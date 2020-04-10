Украину ожидает жесткий макроэкономический сценарий при условии, если Киев не согласует новую программу с МВФ

Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба НБУ.

В регуляторе рассчитывают, что Украина заключит новую программу расширенного сотрудничества с МВФ, чтобы избежать наихудшего сценария 2009 года.

"Мы ожидаем, что при условии заключения программы сотрудничества с МВФ Украина не повторит сценарий 2009 года, когда она была в лидерах по показателям падения ВВП... Украинская экономика более сбалансирована и подготовлена ​​к кризису. Кроме этого, мы не так зависим от международного туризма и производственных цепочек, как многие другие страны", – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также подчеркнули, что экономический кризис, разгоревшийся из-за пандемии китайского вируса, удешевил для Украины импорт энергоносителей, а спрос на товары украинского экспорта, прежде всего продовольственные, снизится незначительно.

Что касается макроэкономических сценариев без программы с МВФ, то они являются достаточно жесткими в том числе и с точки зрения падения ВВП.

Напомним, что во время экономического кризиса 2008-2009 годов курс доллара в Украине, несмотря на полученный кредит от МВФ, за пару месяцев вырос с 4,6 до 10 грн за доллар.

Чтобы как-то обезопасить экономику, власти тогда запретили досрочно снимать депозиты в банках. На фоне падения нацвалюты началась инфляция (на уровне 25%), которая серьезно ударила по кошелькам украинцев. Более того, сильно пострадали те граждане, которые брали кредит в иностранной валюте.

Ранее мы рассказывали о том, что МВФ поставил Украине условия для выделения транша в $10 млрд. Верховная Рада в обмен на кредит должна запустить рынок земли и утвердить закон о банках (антиколомойский закон).

После утверждения "антиколомойского" закона в первом чтении МВФ "обновил" свои требования и захотел, чтобы Верховная Рада в целом проголосовала за этот документ, который не позволит вернуть ПриватБанк олигарху Игорю Коломойскому.

Через какое-то время в Раду внесли тысячи поправок к антиколомойскому закону, из-за чего утверждение документа в целом может затянуться на месяцы.

Напомним, кредиторы МВФ выдвинули условия Украине, законов оказалось мало

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