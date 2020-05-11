Крупнейший меткомбинат ArcelorMittal жалуется на слишком высокую стоимость электроэнергии в Украине

В компании заявили, что платят за электроэнергию в Украине в два-три раза дороже, чем в Европе. Об этом рассказал начальник управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению АМКР Олег Айко, передает «Хвиля». Так как ArcelorMittal работает во многих странах, у компании есть возможность провести анализ тарифов.

В компании считают, что украинский рынок электроэнергии находится вне мирового тренда. Пока везде цены на сырье и энергоресурсы снижаются, в Украине остается завышенная цена на электроэнергию. Более того, наблюдается даже рост цен. В ArcelorMittal подчеркнули, что такая ситуация делает украинскую металлургию неконкурентной на мировом рынке, так как отражается на себестоимости продукции. Это происходит на фоне того, что металлургия и так переживает нелегкие времена из-за пандемии.

В компании отметили, что такая ситуация ставит под удар планы по выходу из кризиса. Конкретно в ArcelorMittal это может привести к сокращению промышленного производства.

Как известно, крупнейшим частным производителем электроэнергии в Украине является холдинг ДТЭК, который принадлежит Ринату Ахметову. Он контролирует 75% тепловой генерации в Украине.

Напомним, что украинцам взвинтят тарифы, важное заявление: "цифры в платежках повысятся на...".

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