Теперь это все будет автоматически

Украинские чиновники предупредили граждан о том, что теперь счета должников будут блокироваться автоматически

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Так, банки будут автоматически блокировать счета украинцев, которые попадут в единый реестр должников.

Документ предусматривает, что должникам будет запрещен выезд за границу, за угрозы частному или государственному исполнителю теперь будет угрожать уголовная ответственность, а должностное лицо будет ждать штраф, если оно ничего не сделает, чтобы выполнить решение суда.

Кроме того, средства должника будут автоматически арестованы во время исполнения решения суда. Самого виновника даже могут оштрафовать, если он не выполнит решение Фемиды, а если не поможет и это – у него смогут отобрать имущество.

Предполагается, что после того, как деньги будут списаны со счета, арест будет снят, и человек сможет дальше пользоваться ними.

До этого мы писали, что долги за ЖКХ стремительно растут, но украинцы не спешат расставаться с деньгами.

Так согласно данным, Государственной службы статистики Украины, задолженность по коммунальным платежам растет в геометрической прогрессии. Если по состоянию на март граждане смогли оплатить 104% от суммы должностной выплаты, то уже к апрелю задолженность по ЖКХ выросла на 2,2 млрд грн.

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