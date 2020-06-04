Стали известны подробности о совместной работе "коллекторов" и "Киевводоканал"

Недавно появилась информация, что "Киевводоканал" передаст 30 тысяч личных счетов жителей столицы, которые задолжали за коммунальные услуги более 1000 гривен, собирателям долгов. К концу такого сотрудничества водоканал намерен получить более 3,5 миллиона гривен от должников.

По закону, в Украине нет коллекторов, но в классификаторе видов экономической деятельности прописана "деятельность по взысканию платежей и бюро кредитных историй", пишет КП в Украине. Именно данным процессом занимается юрфирма, в которую обратился "Киевводоканал".

По словам старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, сбором догов может заниматься любая юридическая компания. Однако это не говорит о том, что догами за воду распоряжается частная фирма, ведь счета остаются в "Киевводоканале". А нанятая фирма лишь взыскивает долги и получает свой процент от возвращенного.

В компании рассказали, что будут информировать киевлян о задолженности с помощью телефонных звонков, рассылок писем и смс-сообщений.

По словам эксперта, способы сообщения о долгах не должны наносить ущерб психике, ведь агрессивная деятельность запрещена Законом о защите прав потребителей.

Если должник посчитает, что его подвергают давлению, он может написать заявление с требованием открыть уголовное производство о принуждении к выполнению гражданско-правовых обязанностей.

Также должник имеет право пойти в суд и обжаловать приказ о взимании долга в течение 15 дней после полученного уведомления. Следует написать заявление о несогласии с суммой задолженности, при этом не нужны никакие доказательства.

После этого приказ отменят, а компания может оплатить судебный сбор и подать иск для полноценного разбирательства.

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