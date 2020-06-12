Укрсиббанк (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) во время карантина без предупреждения блокирует счета и платежные карты украинцев
Как сообщил Politeka.net один из клиентов Укрсиббанка, в декабре прошлого года он оплатил пользование счетом и платиновой картой на 2020 год. Наличие такой карты подразумевало вип обслуживание и личного менеджера в Укрсиббанке. Однако, вместо улучшенного сервиса и заботы со стороны работников банка, клиенту всего через несколько месяцев без предупреждения заблокировали карту и счет.
Клиент попытался выяснить причины блокировки, однако менеджер заявил, что клиенту нужно лично приехать в отделение банка. Инцидент происходил в марте, когда в стране был введен жесткий карантин, владелец счета и карты был на самоизоляции за пределами города и учитывая отмену работы общественного транспорта не мог приехать в банк. Он попросил решить вопрос в телефонном режиме, однако ему отказали.
За несколько месяцев сотрудники банка так и не удосужились назвать причину блокировки счета и карты или разблокировать их. В июне платиновая карта была удалена из платежной системы, а счета аннулированы. При этом в банке на вопрос о причинах таких действий так и не ответили, сказав лишь, что клиент может забрать свои деньги в кассе.
Напомним, в 2018 году НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тысяч грн за нарушение требований финмониторинга.
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Банк оштрафовали за нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга по выявлению принадлежности клиентов, их близких к числу публичных деятелей.
Также в 2018 году, Французская группа BNP Paribas Group, владеющая в Украине одним из крупнейших банков — UKRSIBBANK, признала себя виновной в манипуляции валютными курсами на рынках развивающихся стран. И согласилась выплатить Минюсту США штраф в размере $90 млн. — сумму выплатит американское подразделение, говорится в официальном релизе ведомства.
Министерство юстиции совместно с американским ФБР смогло поймать банкиров на горячем.
«Коррумпированные действия BNP Paribas Group по установлению цен нарушают целостность индустрии финансовых услуг и подрывают конкуренцию», — подчеркнул генеральный инспектор Джей Н. Лернер.
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