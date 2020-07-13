Ценообразование на уголь с использованием импортного паритета, заложенное в контракте между "ДТЭК Энерго" и "Центрэнерго", является справедливым

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает РБК-Украина.

"Мы очень счастливы, что шахтеры смогут с понедельника (13 июля, - ред.) вернуться нормально на работу. И мы также очень счастливы, что параллельно с этим государственная компания не переплатит за уголь. И цена справедливая", - сказала Ковалив.

Как сообщалось, с 13 июля запускается в работу предприятие "Добропольеуголь", которое будет поставлять украинский уголь на ТЭС "Центрэнерго". При этом цена украинского угля для ТЭС будет привязана к импортному паритету, включать стоимость угля по котировке API2 за 12 месяцев и стоимости доставки в Украину.

Напомним, формульное ценообразование более известное как "Роттердам+" действовало для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам - Роттердам - Антверпен для всего угля, то есть в ней использовался импортный паритет.

Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. "Амстердам+". Она также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.