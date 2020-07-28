Украинцы продолжают сотрудничать с россиянами в теневом бизнесе

Как сообщает Знай.юа, о связях украинского банка «Конкорд» с игорным бизнесом и российскими предпринимателями говорится в материале Телеграм-канала «Незыгарь». В частности, появилась информация о готовящемся аресте топ-сотрудника «Мастеркард» по следам работы со скандальной компанией Wirecard, которая стала известна благодаря системному мошенничеству.

Расследование по этому делу проводится на Кипре и в рамках него всплыли связи украинских предпринимателей с российскими.

«Особенно больно это ударит по Российскому Мастеркард годами крышевавшими игорный бизнес с Украины, выручка которого и оседала в Wirecard. Ребята зашли настолько далеко, что не стеснялись позировать с серыми банкирами из игровой мафии на одних фото и славно проводили время вместе», - говорится в публикации.

Так, в сети появилось фото, на котором Анна Огородная из «Конкорд Банка Украина» позировала рядом с руководителем по рискам «Мастеркард Россия» Николаем Дошем.

В материале уточняется, что банк «Конкорд» был главным баком игровых ОПГ, который используется для отмывания денег. Также ходили слухи о том, что активы этого банка «русско-украинская игровая мафия» хотела использовать для скупки земли у украинцев по «кредитным схемам».

Главной владелицей банка является Елена Соседка-Мишалова, экс-депутат от Партии регионов и бывшая жена Вячеслава Мишалова, который занимал должность секретаря горсовета Днепра и входил в партию «Самопомощь». Мишалов известен своим конфликтом с мэром Днепра Борисом Филатовым из-за реконструкции моста в Днепре. Также фирмы Мишалова до этого «случайно» становились победителями тендеров на 500 миллионов гривен.

Отметим, что в 2016 году банк «Конкорд» прошел проверку НБУ.

Напомним, Шмыгаль поразил новым заявлением, что НБУ будет делать с курсом валют.

Как сообщала Politeka, счета украинцев опустошаются после общения с "операторами", детали ЧП.

Также Politeka писала, что деньги не зачисляются на счета ПриватБанка, что происходит.