Государство должно выполнить свои обязательства по погашению долгов перед инвесторами в проекты по развитию «зеленой» энергетики, иначе они обратятся в суды

Об этом заявил член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко.

"Я являюсь соинвестором совсем маленькой электростанции, 200 киловатт. Мы начали в июне коммерческую операцию. Нам государство, "Гарантированный покупатель" должен более 350 тысяч гривен. И это речь идет о совсем маленькой генерации", - сказал Зинченко.

По его мнению, сегодня власть не имеет общей позиции по погашению задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии, а депутаты профильного парламентского комитета занимают деструктивную позицию, что может привести к банкротству отрасли.

"Судя по позиции комитета, они просто хотят банкротства всех зеленых... По сумме их действий, они просто хотят запугать и убить эту отрасль. Именно говоря здесь о Комитете Верховной Рады. Там буквально пару человек, которые вообще хотят прислушаться", - рассказал Зинченко.

Он подчеркнул, что если государство не начнет выполнять свои обязательства, предусмотренные в частности Меморандумом о взаимопонимании между правительством и инвесторами в отрасль ВИЭ и принятым на его исполнением законом, долговой кризис углубится и инвесторы вынуждены будут обратиться в судебные инстанции.

"Государство не выполняет свои обязательства по меморандуму. Это создает ситуацию цугцвангу. Чем больше государство это затягивает, тем быстрее начнется тот день, когда инвесторы пойдут в суды. И это на самом деле совсем не шуточная ситуация, потому что за иностранными инвесторами могут так же пойти украинские. Там есть определенные возможности для инвесторов. То есть, мне кажется, что следующие пол года будут решающими", - подытожил Зинченко.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что погашение долгов перед инвесторами в проекты «зеленой» энергетики через выпуск ОВГЗ позволит государству выполнить свои обязательства и возобновить доверие инвесторов к Украине.

Ранее депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями «зеленой» энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в «зеленую» энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями «зеленой» электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП «Гарантированный покупатель», чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.