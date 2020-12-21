МВФ ставит Украине три условия: проведение антикоррупционной политики, независимость Нацбанка и сокращение бюджетного дефицита.

Чем это обернётся на практике – рассказывает известный экономист Юрий Атаманюк.

Международный валютный фонд добавляет в этот список: «а также выполнение других структурных маяков». «Другие структурные маяки» на деле означают лоббистские требования акционеров наших кредиторов, ведь акционеры МВФ – это развитые страны Америки и Европы.

Эти страны хотят иметь доступ к нашим ресурсам. «Маяки» - это организация наблюдательных советов на государственных предприятиях, это закупки медицинских препаратов исключительно через компанию «Медичні закупівлі», где они требуют сформировать также наблюдательный советы из иностранцев. «Маяки» - это и рынок земли, открытый для иностранных граждан и компаний без каких-либо ограничений. Это и невозможность для Украины искать кредиты где-то за пределами МВФ, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития – например, в Китае или в Саудовской Аравии.

Наконец, это контроль над судебной системой страны – не просто контроль, а право назначения судей. При таком положении дел любое неугодное назначение можно заблокировать – и, напротив, можно поддержать любое своё волюнтаристское решение.

Вот цена кредитов. Но это не вина МВФ – это вина украинской элиты, которую мы сами привели к власти, и которая действует как компрадорская элита. Она действует в колонии в интересах себя и метрополии – а мы сейчас есть колония. Другой элиты у нас сейчас быть не может.

Ранее Юрий Атаманюк коснулся темы задолженности по зарплате.

Кроме того, он поинтересовался, почему Украина не использует для борьбы с коронавирусом те ресурсы, которыми располагает.