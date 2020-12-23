Страна наконец-то увидела свой бюджет на 2021 год. Что он означает на практике – рассказывает политический эксперт Руслан Бортник

Формально этот бюджет предусматривает рост ВВП на 4,6 процента. Цифра очень оптимистическая, особенно если учесть, что в 2020 году ВВП просел примерно на такой же показатель.

Государственный долг составит 2 триллиона 910 миллиардов гривен. Это рост госдолга на 579 процентов по сравнению с 2013 годом. Долг Украины с тех пор даже в долларах вырос на 159 процентов. В бюджете заложены 600 миллиардов гривен на его выплату, но это не дотягивает даже до половины общей суммы долга. Нужно будет привлечь извне ещё 702 миллиарда гривен.

Денис Шмыгаль использует название «бюджет возможностей», но Руслан Бортник употребляет выражение «бюджет безысходности». Ведь в нём от 62 до 65 процентов пойдёт на уплату долгов и на силовой блок. О силы каждая четвёртая гривна пойдёт на социальные нужды, хотя ещё шесть лет назад на это шла каждая вторая гривна.

Государство фактически работает само на себя – и на уплату долгов.

Минздрав просил на следующий год вдвое больше денег. В этом бюджете нет особого «ковидного» фонда, как в бюджете-20, но ведомству добавили половину этого фонда. 300-проценных надбавок врачам, которые обслуживают пациентов с COVID, больше нет, но обещают добавить 30 процентов всем врачам (у которых средняя зарплата – 9 тысяч гривен). Понятно, что эти деньги не решат кадровый вопрос. Напротив, отток персонала увеличится.

Бюджет создаёт такое впечатление, что для власти эпидемия закончилась.

Ранее Руслан Бортник объяснял, чем опасны для Украины внешние кредиты.

Также он давал прогноз о судьбе «Укроборонпрома».