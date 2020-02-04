Я работаю у вас на полставки, поэтому кричать на меня прошу вполголоса

- Почему сегодня люди все меньше ходят в церковь?

- Потому что, глядя на нынешнюю власть, никого адом уже не испугаешь.

***

Никогда не знаешь, что тебе нужно на самом деле, пока не зайдешь на алиэкспресс.

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Молодой парень познакомился с девушкой на пляже и стал намекать ей на интим:

- Если вы считаете меня пр@ституткой, то вы ошиблись.

- Ну что вы! Я вовсе не собираюсь вам платить!

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Ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне пройти рядом еще раз?

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Паникуя от надвигающегося кризиса, бабушка сбегала в магазин и потратила всю пенсию на продукты. Дедушка купил новый телевизор. Мама приобрела морозильную камеру и забила ее мясом. Папа приволок семь канистр с бензином. И только довольный кот с ухмылкой наблюдал, как вся семья заботится о его будущем.

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Продавец на рынке так сильно нахваливал свой товар, что даже не заметил, как начал целовать свиную голову.

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- Папа! Ты представляешь, их всех посадили.

- Сколько раз говорил, не читай новости в интернете.

- Я читаю Чиполлино. Джанни Родари.

***

- Доктор, а ведь мы с вами - герои!

- Почему?

- Потому, что вы работаете за гроши, а я лечусь у кого попало.

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Что будет, если наших чиновников обязать передвигаться исключительно на метро?

Сначала все будет хорошо, а потом появятся спецвагоны с мигалками, ездящие по встречным путям...

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После повышения коммунальных тарифов и оформления субсидий оказалось, что государство нам еще и приплачивать должно за то, что мы в нем до сих пор еще живем!

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Наша действительность - это когда в доме внезапно отключают электричество, в полной темноте сначала доносится мат из квартир, у кого работает настольный ПК, а затем злорадный смех от того, у кого ноутбук...

Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».

Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажу» сил: «Деды воевали, тапки надевали».

Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».