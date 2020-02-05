В наше время рыбак - это человек, который сидит на речном берегу и варит в котелке уху из морской рыбы

Когда у нас на высокие должности назначают откровенных дилетантов, то это как если бы во время кастинга на конкурс красоты вместо красавиц набрали кривоногих страхолюдин со словами: "Ну, ничего. Пообвыкнутся, наберутся опыта. Тогда и похорошеют. А там, глядишь, и вовсе красавицами станут".

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Родители Вовочки возвращаются с дачи. В хате погром.

- Вовочка что случилось?!

- Друзья приходили...

- А где же рояль?

- Послушать дал...

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Алексей, вылетая из чужого окна с простыней в руках, был настолько похож на Бэтмэна, что спасатели убрали натянутый тент.

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Каждый второй жителей Земли, прочитавший слово "унитаз" наоборот, боится на него садиться.

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Мама спрашивает сына:

- Что ты будешь делать, пока я буду ходить по магазинам?

- Буду играть с няней или железной дорогой. Зависит от того, что выберет себе папа.

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Больше всего я люблю плавать на спине. К несчастью, мало кто из посетителей бассейна выдерживает меня больше пары метров.

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Сегодня утром мой организм упирался, матерился и протестовал... Но я притащила его на работу!

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Если у вас по гороскопу сегодня незабываемое сексуальное приключение - не спешите радоваться, возможно, вас вызовет начальство.

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- Слушай, а пельмени-то какие вкусные!

- Ну, вкусные... Но вообще-то нормальные люди в кино ходят с поп-корном!

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- Зачем делают крестообразные шлицы на саморезах?

- Чтобы молоток не соскальзывал.

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В школе учительница отчитывает малыша:

- Это очень плохое слово. Где ты его слышал?

- Мой папа так говорит.

- Не смей повторять. Ты даже не знаешь его значения.

- Знаю. Это означает, что машина опять не заводится.

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- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.

- Да мне хотя бы на еду

Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

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