Невероятно, но факт! Пока вы смотрите на этот текст, 12% населения Земли на 3% меньше чем 15% населения Земли!

Решил парень от армии откосить. Прикинулся слепым, а для правдоподобности попросил свою невесту его в военкомат за руку привести.

Призывная комиссия посмотрела на невесту... и согласилась с тем, что парень слепой.

***

Приходит бабуля к врачу:

— Доктор, у меня проблемa. Я постоянно пукаю. Но на самом деле это не большая проблемa, потому, что газы у меня без запаха и без звукa. В доказательство этому я, находясь у вaс в кабинете, раз 20 пукнулa и ничего.

Доктор, выслушав, говорит:

— Хорошо, вот вам таблетки, через неделю приходите.

Через неделю.

— Доктор, что вы мне дали? Стало ужасно вонять!

— Вот и отлично! Обоняние ваше мы уже вылечили, a теперь будем лечить слух.

***

Врач:

- Прочтите нижнюю строчку...

Мужик:

- Не могу!

Врач:

- Э, батенька, да у вас близорукость...

Мужик:

- Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, а теперь еще и близорукость.

***

- Жена, что делает Дед Мороз у нас в шкафу?

- Исполняет мои желания.

***

- Мужики, такси вызывали?

- Да.

- Понимаете, у меня машина сломалась. Давайте, я вас пешком домой провожу.

***

- Чего ты боишься?

- Темноты и психологов..

- Ну, психологов-то понятно! А темноты почему?

- А мало ли сколько в ней психологов!?

***

- В жизни каждой девушки, внученька, должна быть одна настоящая любовь.

- Бабушка, а у тебя любовь была?

- Да!

- И кто же это?

- Моряки!

***

Девушки, в организме которых много кальция, не ломаются.

***

Время завтрака.

Жена мужу:

- Уверена, что ты забыл какой день сегодня?

- Глупости, я прекрасно помню какой сегодня день, - ответил муж и свалил на работу.

В 10:30 раздался входной звонок. Когда жена открыла дверь, то увидела возле порога большой букет красных роз.

В 13:00 снова раздался звонок. На этот раз это была коробка ее любимого бельгийского шоколада.

В 15:00 это было шикарное, дизайнерское платье.

Жена еле дождалась мужа:

- О! Дорогой! Сначала цветы, потом шоколад, потом платье!

Это самый счастливый День Воздушно-Десантных Войск в моей жизни!

Напомним, Москва опозорилась новогодними елками: "Зачем Кракена сварили?".

Как сообщала Politeka, результат нормандской встречи показали в одной едкой фотожабе.

Также Politeka писала, что зарплаты "ДНР" показали в сети, украинцам и не снилось.