Если видишь не только высунутую из окна автомобиля левую руку, но и левую ногу, можешь быть уверен - коробка-автомат!
Директор подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни из-за экономического положения... А, между прочим, у вас зарплата в этом году выше на 75%!!!
- Простите, выше чем в каком году?
- Чем в следующем...
***
- Пап, у меня две новости: одна - хорошая, а другая плохая.
- Начни с плохой...
- Я разбил твою машину.
- А хорошая?
- Я больше не буду!
***
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Муж звонит жене:
- Ты где?
- В норе...
- Где???
- Ну в норе, которую ты мне купил!!!
- Дорогая, не в норе, а в рено... Хорошо что я тебе пежо не купил.
***
Возвращается девочка из школы. Рядом с ней останавливается машина. В ней сидит мужик:
- Если сядешь в машину, я тебе конфету дам.
Девочка:
- Нет.
- Мороженое куплю.
- Не сяду.
- Куклу новую.
Девочка:
- Папа, я тебе сто раз говорила: не приезжай в школу на «Запорожце».
***
— А как правильно писать: дятЕл или дятИл?
— Правильно - дятЕл. Проверочное слово - пЕрфоратор!
***
Буратино 3-й день сидел лицом на север. Он отращивал бороду.
***
Еду в автобусе. Надо передать на билет. Рядом стоит девушка. Как к ней обратиться - на ты или на вы? Рассуждаю логически. Этот автобус - экспресс. Если девушка не сошла на предыдущей остановке, значит, она едет в мой микрорайон. Едет с бутылкой вина, значит, к мужчине. Бутылка дорогая, значит, едет к красивому мужчине. В нашем микрорайоне двое красивых мужчин: мой муж и мой любовник. К моему любовнику она ехать не может, так как я сама еду к нему. Значит, она едет к моему мужу. У моего мужа две любовницы - Юля и Катя. Катя сейчас в командировке.
- Юля, передай на билет!
Девушка (ошеломленно):
- Откуда Вы меня знаете?
Напомним, Путин с опухшим лицом и морщинами испугал сеть.
Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.
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