Народная примета: если вы кинули камень в воду и не видите кругов, значит, наступила зима
Две блондинки встречаются, одна другой:
- Я вчера почти видела твоего мужа!
- Как это?
- У вас "Опель" с номером 354?
- Да.
- Так вот, я видела такой же "Опель" с номером 353!
***
90% мужей в отместку женам симулируют удовольствие от борща.
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Путина одним фото унизили в России, даже Зеленский такого не ожидал: «Это знак Божий»
Роскошная Чехова устроила горячую фотосессию на дюнах: "Царица пустыни"
***
Настоящая женщина может бесконечно долго смотреть на три вещи... А купить тушь.
***
На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы:
— Десять тридцать пять. Точно по графику!
***
Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор! А тут звонок:
- Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь, Сережа?
А ты не Сережа, ты - Коля! И на душе праздник!
***
- Что такое брак?
- Представьте, что у Вас бесплатный безлимитный высокоскоростной Интернет, но открывается только один сайт.
***
Просыпается женщина ночью и видит, что мужа нет в кровати. Она надела халат и пошла его искать. Обнаружила она его на кухне - он просто сидел с задумчивым видом, смотрел в одну точку и пил кофе. Жена увидела, как по его щеке течет слеза, и спросила:
- Дорогой, что случилось?
- Помнишь 20 лет назад, когда мы начали встречаться, нам с тобой было всего по 16?
- Помню, родной.
- А помнишь, когда твой отец поймал нас в машине, мы тогда занимались любовью на заднем сиденье.
- Конечно помню, любимый.
- А ты помнишь, когда он, приставив мне пистолет к голове сказал: либо я на тебе женюсь, либо сажусь в тюрьму на 20 лет?
- Помню.
Муж, снова вытирая слезу:
- А сегодня бы я вышел...
Напомним, Путина резко отшили на глазах у всех, видео позора попало в сеть.
Как сообщала Politeka, конфуз Лукашенко перед студентами высмеяли яркой фотожабой.
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