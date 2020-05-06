Профессиональные диджеи могут одновременно гладить двух собак

Из телефонного разговора на работе:

— Как вас зовут?

— Славик.

— А отчество?

— С такой зарплатой просто Славик...

***

— Ты зачем взял новый пакетик с чаем?

— У старого уже ниточка стёрлась...

— А новую пришить что, рук нет?

***

- Девушка, а вы животных любите?

- Очень!

- Возьмите меня к себе, я такая скотина!

***

1. Решаешь заняться спортом, чтобы похудеть.

2. Заводишь будильник на 6 утра.

3. Звонит будильник.

4. Не такой уж ты и толстый.

***

- Кто таки поставил свой красный Ламборгини на входе? Ни зайти, ни выйти! Я спрашиваю, чей он?

- И шо ты орешь, Моня? Это ж твой!

- Знаю! Просто, может, кто не в курсе.

***

- Время не подскажете?

- Могу подсказать только примерно.

- Не томите!

- Пятница.

***

— Владимир Владимирович, как можно прожить на пенсию?

— Что в США творится, видели?

— А..

— А в Киеве какой бардак?

— Но...

— Следующий вопрос.

***

— Кто вы?

— Мы четыре всадника Апокалипсиса: веган, хипстер и микроблогер.

— А где четвёртый?

— Он дауншифтер, на Гоа уехал.

***

- Кошелек или жизнь!

- Мне кажется, это не лучший слоган для больницы.

***

Когда ломаются наушники, я начинаю слышать вокруг себя какие-то голоса.

***

Как правильно намекать мужикам на отношения:

— Да чего ты один?! Баба тебе нужна. Чтоб заботилась, любила. Хорошая баба тебе нужна. Я.

***

Раньше гуманитарием был тот, кто стихи писал, языки знал. Сейчас - тот, кто таблицу умножения забыл.

Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам.

Ранее Politeka сообщала, что трусость Путина показали одним видео.

Также Politeka писала, что главарь "милиции ЛНР" заговорил на украинском в эфире пропагандистов.