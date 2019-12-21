Эгоистичная курица не несет яйца, потому что решила пожить для себя

Перед светофором останавливаются два авто — Renault Lоgаn и Lamborghini. Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Lamborghini:

— Ну как тачка вообще? Не ломается?

— Да, вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?

— Да смотрю, что-то не очень народ их покупает.

***

Учитель:

— Ваш сын слаб в географии!

— Неважно. С нашими доходами далеко не уедешь.

***

Вопрос на мужском форуме.

Срочный вопрос. Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении «налево». Все обычно.

Если на телефонные звонки подхожу я — кладут трубку. Она стала часто встречаться «с подружками», когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.

Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной — оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину.

Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить неоригинал или если да, то какой лучше? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе.

***

— Кем вы работаете?

— Ну... Я помогаю людям обрести свое место в данный момент их жизни.

— Так вы психолог?

— Нет, я таксист.

***

Когда папа во второй раз прислал мне на день рождения с орбиты четки и нарды, я начал понемногу подозревать, что он ни фига не космонавт...

***

Жена бросила меня, потому что я паникер и параноик.

А нет, она просто выходила за почтой.

Напомним, Путин оскандалился с новым двойником, этот позор уже не скрыть.

Как сообщала Politeka, Путин с украденным унитазом добил россиян, фотожаба взорвала сеть.

Также Politeka писала, что российские аптеки рассмешили сеть.