Этой зимой удивляет не только отсутствие снега в декабре, но и то, что успешно освоены деньги на его очистку

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- Фима! Я вижу, шо ты сегодня совсем не в настроении...

- Та... поехали с Софочкой разводиться... не доехали...

- И шо так?

- Разругались…

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Опасно совать палец в обручальное кольцо.

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Мы даже не подозреваем, сколько интересного про нас знают те, о существовании которых мы даже не догадываемся.

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Экономическая модель: «У всех отнять, чтобы каждому прибавить» прекрасно работает в нашей стране. Просто «каждых» у нас пока мало.

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- Милая, если не принимать во внимание ум, обаяние, деньги и успех, то между мной и Брэдом Питтом не будет никакой разницы!

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- Мадам! Вы абсолютно прекрасны... в полной темноте.

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- Штирлиц, откройте дверь, - сказал Мюллер.

- Будет дуть, - ответил Штирлиц.

И оказался прав: через несколько минут в комнату вошёл Дудь.

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Алкоголик - тоже шопоголик, только узкоспециализированный.

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Пенсионная реформа получила гран-при на фестивале БДСМ-фильмов за лучший сценарий.

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- Что можно такое подарить на Новый год, в пределах 50 баксов?

- 50 баксов.

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Она поняла, что пора что-то менять, когда весы показали год её рождения

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"Постараюсь, но не обещаю" - универсальная фраза на все случаи жизни. Скажи её и не выполняй ничего. Ты же не обещал. Ты просто изо всех сил старался, но не вышло.

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Отправила Деду Морозу список своих новогодних желаний. Заблокировал, гад!

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В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти:

1. Второй носок.

2. Пульт от телевизора.

3. Наушники от телефона.

4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.

Напомним, россиянам испортили праздник «подарком» от чинуш Путина.

Как сообщала Politeka, депутатов застали за пикантным занятием прямо в Раде.

Также Politeka писала, что нардепы-кнопкодавы получили жесткий выговор: будут знать, чтобы «бес не путал».