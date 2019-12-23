Этой зимой удивляет не только отсутствие снега в декабре, но и то, что успешно освоены деньги на его очистку
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- Фима! Я вижу, шо ты сегодня совсем не в настроении...
- Та... поехали с Софочкой разводиться... не доехали...
- И шо так?
- Разругались…
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Опасно совать палец в обручальное кольцо.
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Мы даже не подозреваем, сколько интересного про нас знают те, о существовании которых мы даже не догадываемся.
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Экономическая модель: «У всех отнять, чтобы каждому прибавить» прекрасно работает в нашей стране. Просто «каждых» у нас пока мало.
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- Милая, если не принимать во внимание ум, обаяние, деньги и успех, то между мной и Брэдом Питтом не будет никакой разницы!
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- Мадам! Вы абсолютно прекрасны... в полной темноте.
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- Штирлиц, откройте дверь, - сказал Мюллер.
- Будет дуть, - ответил Штирлиц.
И оказался прав: через несколько минут в комнату вошёл Дудь.
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Алкоголик - тоже шопоголик, только узкоспециализированный.
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Пенсионная реформа получила гран-при на фестивале БДСМ-фильмов за лучший сценарий.
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- Что можно такое подарить на Новый год, в пределах 50 баксов?
- 50 баксов.
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Она поняла, что пора что-то менять, когда весы показали год её рождения
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"Постараюсь, но не обещаю" - универсальная фраза на все случаи жизни. Скажи её и не выполняй ничего. Ты же не обещал. Ты просто изо всех сил старался, но не вышло.
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Отправила Деду Морозу список своих новогодних желаний. Заблокировал, гад!
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В мире есть 4 вещи, которые невозможно найти:
1. Второй носок.
2. Пульт от телевизора.
3. Наушники от телефона.
4. Ценник от нужного мороженого в супермаркете.
Напомним, россиянам испортили праздник «подарком» от чинуш Путина.
Как сообщала Politeka, депутатов застали за пикантным занятием прямо в Раде.
Также Politeka писала, что нардепы-кнопкодавы получили жесткий выговор: будут знать, чтобы «бес не путал».