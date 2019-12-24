Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно известным, я не имел ввиду международный розыск!

— А вы знаете, чем принципиально отличается женское общежитие от мужского?

— В женском посуду моют после еды, а в мужском перед едой.

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Мальчик получил на день рожденья не то, что хотел, поэтому со стула он сказал не то, что учил.

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- Почему ваша дочь диктанты пишет с ошибками, да ещё и с матом?

- А что вы хотите? Девочка пишет, старается, волнуется, ошибается, начинает нервничать, материться…

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— Уроды! Что вы там делаете? — кричала бабушка уродам, которые что-то там делали.

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Слово не воробей, работа не волк, голод не тетка - кругом обман!

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– У вас есть рекомендации с прежнего места работы?

– Да, мне там порекомендовали поискать другую работу.

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Однажды я прочел в газете, что полиция ищет злоумышленника-расиста. Я позвонил им, но оказалось, что это была не вакансия.

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Крупный чиновник сбивает двух человек на пешеходном переходе, спрашивает судью:

- Какие теперь последствия будут?

- Ну, тому, кто головой лобовое пробил, лет 5, за нападение и попытку ограбления, а тому, кто в кусты отлетел, можно и все 8 - еще и попытка скрыться с места происшествия.

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Один фотограф пришел к девушке на ужин.

Она, посмотрев его фотографии, воскликнула:

— Какие у вас замечательные фотографии! Наверное, у вас очень хороший фотоаппарат?

Фотограф промолчал. Но, уходя, сказал:

— Спасибо, ужин был очень вкусным. Наверное, у вас очень хорошие кастрюли.

***

— Серёга, привет! Сколько лет, сколько зим!

— Один год, два месяца и три недели. Когда долг вернёшь, Вова?

***

Десять часов делал Доктор Айболит сложнейшую микрохирургическую операцию.

- Все! Лети, Маленький Комарик, и больше не ломай свое крылышко!

Через минуту хлопает себя по щеке:

- Вот тварь неблагодарная!

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.