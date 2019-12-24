Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать всемирно известным, я не имел ввиду международный розыск!
— А вы знаете, чем принципиально отличается женское общежитие от мужского?
— В женском посуду моют после еды, а в мужском перед едой.
***
Мальчик получил на день рожденья не то, что хотел, поэтому со стула он сказал не то, что учил.
Невеста Баскова напугала внешним видом, кадры "свадьбы" облетели сеть: "ну и страшненькая"
Блондинка из Квартал 95 сверкнула формами на сцене: "Опять где-то трусики забыла"
Кравец из "Квартала 95" подняла ногу Кухар и засветила все сочные места: "Слишком огнеопасно"
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
***
- Почему ваша дочь диктанты пишет с ошибками, да ещё и с матом?
- А что вы хотите? Девочка пишет, старается, волнуется, ошибается, начинает нервничать, материться…
***
— Уроды! Что вы там делаете? — кричала бабушка уродам, которые что-то там делали.
***
Слово не воробей, работа не волк, голод не тетка - кругом обман!
***
– У вас есть рекомендации с прежнего места работы?
– Да, мне там порекомендовали поискать другую работу.
***
Однажды я прочел в газете, что полиция ищет злоумышленника-расиста. Я позвонил им, но оказалось, что это была не вакансия.
***
Крупный чиновник сбивает двух человек на пешеходном переходе, спрашивает судью:
- Какие теперь последствия будут?
- Ну, тому, кто головой лобовое пробил, лет 5, за нападение и попытку ограбления, а тому, кто в кусты отлетел, можно и все 8 - еще и попытка скрыться с места происшествия.
***
Один фотограф пришел к девушке на ужин.
Она, посмотрев его фотографии, воскликнула:
— Какие у вас замечательные фотографии! Наверное, у вас очень хороший фотоаппарат?
Фотограф промолчал. Но, уходя, сказал:
— Спасибо, ужин был очень вкусным. Наверное, у вас очень хорошие кастрюли.
***
— Серёга, привет! Сколько лет, сколько зим!
— Один год, два месяца и три недели. Когда долг вернёшь, Вова?
***
Десять часов делал Доктор Айболит сложнейшую микрохирургическую операцию.
- Все! Лети, Маленький Комарик, и больше не ломай свое крылышко!
Через минуту хлопает себя по щеке:
- Вот тварь неблагодарная!
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.