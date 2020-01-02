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***

– Алло!

– Не могу сейчас разговаривать, я на море.

– Ты же сам мне позвонил.

– Ничего не слышно из-за моря. Все, пока.

***

– А ты правда домохозяйка?

– Да.

– Круто. Скажи что-нибудь на домохозяйском.

– Закрой рот и жри, чо дали…

***

— Меня в субботу инопланетяне похитили. Помню тусклый свет, кнопочки и чувство подъема вверх.

— Это мы тебя пьяного в лифте на 10 этаж везли.

***

— Послала своего за картошкой, а его сбила машина.

— Ужас! И что ты теперь будешь делать?

— Не знаю. Рис, наверное.

***

Новогодняя фраза для знакомства:

— Можно тебя сфоткать, чтобы я мог показать Деду Морозу, чего я хочу на Новый год?

***

Жена спрашивает:

— Вы с нашим котом в одном баре были?

Муж поперхнулся:

— А что?

— Есть подозрения, что он тоже бухает. Дома не ночевал, пришёл утром, наорал с порога, полакал воды и завалился спать…

***

Самые опасные психические заболевания:

5. Психоз.

4. Невроз.

3. Шизофрения.

2. Психопатия.

1. Подводить итоги года в Инстаграме.

***

Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь самолёта, а там Google Maps. Вы ведь не боитесь Google Maps?

***

— Я вчера пошла со своим в гараж, чтобы посмотреть, что он там целый день делает и поддатый приходит домой.

— Ну и как?

— Да ну его нафиг! Вся в мазуте, бензине, грязи… И за всё это в конце полстакана какого-то спирта!

***

Частное объявление: «Сниму квартиру на неопределённый срок у строгих и бдительных хозяев. Я такая сволочь, что за мной глаз да глаз нужен!»

Напомним, Путин дико оконфузился перед детьми, такой позор не забыть.

Как сообщала Politeka, Роналду высмеяли едкой карикатурой после матча с Мадридом.

Также Politeka писала, что скандальная соратница Януковича сразила наповал новым имиджем.