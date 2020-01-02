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***
– Алло!
– Не могу сейчас разговаривать, я на море.
– Ты же сам мне позвонил.
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– Ничего не слышно из-за моря. Все, пока.
***
– А ты правда домохозяйка?
– Да.
– Круто. Скажи что-нибудь на домохозяйском.
– Закрой рот и жри, чо дали…
***
— Меня в субботу инопланетяне похитили. Помню тусклый свет, кнопочки и чувство подъема вверх.
— Это мы тебя пьяного в лифте на 10 этаж везли.
***
— Послала своего за картошкой, а его сбила машина.
— Ужас! И что ты теперь будешь делать?
— Не знаю. Рис, наверное.
***
Новогодняя фраза для знакомства:
— Можно тебя сфоткать, чтобы я мог показать Деду Морозу, чего я хочу на Новый год?
***
Жена спрашивает:
— Вы с нашим котом в одном баре были?
Муж поперхнулся:
— А что?
— Есть подозрения, что он тоже бухает. Дома не ночевал, пришёл утром, наорал с порога, полакал воды и завалился спать…
***
Самые опасные психические заболевания:
5. Психоз.
4. Невроз.
3. Шизофрения.
2. Психопатия.
1. Подводить итоги года в Инстаграме.
***
Прыгать с парашютом совсем не страшно. Открываешь дверь самолёта, а там Google Maps. Вы ведь не боитесь Google Maps?
***
— Я вчера пошла со своим в гараж, чтобы посмотреть, что он там целый день делает и поддатый приходит домой.
— Ну и как?
— Да ну его нафиг! Вся в мазуте, бензине, грязи… И за всё это в конце полстакана какого-то спирта!
***
Частное объявление: «Сниму квартиру на неопределённый срок у строгих и бдительных хозяев. Я такая сволочь, что за мной глаз да глаз нужен!»
Напомним, Путин дико оконфузился перед детьми, такой позор не забыть.
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