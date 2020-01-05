Повесил навигатор в машину. С мужским голосом. Теперь жене и теще есть с кем препираться
— Где ты пропадал три дня?
— Был на курсах "Жизнь без мата".
— Ааа... и как?
— Раздосадован. Подите прочь…
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***
Приходит Дед Мороз в ЦИК:
— Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.
Глава ЦИК:
— Да вы в своем уме! ? Вы же живете в каком-то своем мире и понятия не имеете, как живется простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за их же счет, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу вам никаких народных денег не жалко, готовы все спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что для вас их вообще не существует! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты... — неожиданно замолкает, грустнеет. — Блин, все сходится, придется регистрировать.
***
В церкви.
— Грешила, дочь моя?
— Ох, грешила, батюшка!
— Каешься?
— Каюсь, батюшка!
— Ну, целуй распятие... да без языка!
***
Включаешь канадское ТВ: главная страна в мире — Канада. Включаешь американское ТВ: главная страна в мире — США. Включаешь немецкое ТВ: главная страна в мире — Германия. Включаешь российское ТВ: главная страна в мире — Украина.
***
— Говорят, ты сказал про меня, что я муд@к... Это правда?!
— Конечно, правда! Но я этого не говорил...
***
Патриотизм по-русски — это весь год клеймить США с экрана телевизора, а на каникулы улететь туда с семьей на отдых.
***
— Жена, я вечерком с друзьями пивка выпью?
— Да иди пей, алкаш!
— Какой алкаш, я раз в полгода с ними встречаюсь?!
— Ленивый алкаш!
Напомним, технологический "триумф" Путина стал посмешищем на весь мир.
Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.
Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.