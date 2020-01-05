Повесил навигатор в машину. С мужским голосом. Теперь жене и теще есть с кем препираться

— Где ты пропадал три дня?

— Был на курсах "Жизнь без мата".

— Ааа... и как?

— Раздосадован. Подите прочь…

***

Приходит Дед Мороз в ЦИК:

— Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.

Глава ЦИК:

— Да вы в своем уме! ? Вы же живете в каком-то своем мире и понятия не имеете, как живется простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за их же счет, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу вам никаких народных денег не жалко, готовы все спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что для вас их вообще не существует! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты... — неожиданно замолкает, грустнеет. — Блин, все сходится, придется регистрировать.

***

В церкви.

— Грешила, дочь моя?

— Ох, грешила, батюшка!

— Каешься?

— Каюсь, батюшка!

— Ну, целуй распятие... да без языка!

***

Включаешь канадское ТВ: главная страна в мире — Канада. Включаешь американское ТВ: главная страна в мире — США. Включаешь немецкое ТВ: главная страна в мире — Германия. Включаешь российское ТВ: главная страна в мире — Украина.

***

— Говорят, ты сказал про меня, что я муд@к... Это правда?!

— Конечно, правда! Но я этого не говорил...

***

Патриотизм по-русски — это весь год клеймить США с экрана телевизора, а на каникулы улететь туда с семьей на отдых.

***

— Жена, я вечерком с друзьями пивка выпью?

— Да иди пей, алкаш!

— Какой алкаш, я раз в полгода с ними встречаюсь?!

— Ленивый алкаш!

Напомним, технологический "триумф" Путина стал посмешищем на весь мир.

Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.

Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.