Самые надёжные пароли у безграмотных людей
Чтобы купить товары по сниженным ценам, нужно успеть поймать момент, когда "Черные пятницы" уже закончатся, а новогодние скидки еще не начнутся.
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Отец говорит ленивому сыну:
- Ну что это за жизнь - лежишь целыми днями на диване, смотришь телек, девок домой водишь, ешь чипсы, пьёшь пиво...
Эрдоган сговорился с Путиным и ударил по Украине, такого ему не простят: скандальные детали
Кароль засветилась в компании девушек в черном мини-платье: "От любви помолодела!"
Тяжелобольной Губин прервал молчание, появилось срочное обращение: Никогда...
Вскрылось скандальное прошлое Баскова, от такого позора уже не отмыться: "Подобрали у..."
- Бать, я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!
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Молодой человек обращается к профессору-востоковеду:
- Уважаемый Аполлинарий Аристархович, я прошу руки вашей дочери!
- Знаете ли, юноша, - с пафосом в голосе отвечает профессор, - ответ я должен узнать у Великого Дракона, как это всегда делали мудрецы на Востоке.
- Аполлинарий Аристархович, в этом нет необходимости. Благословение вашей супруги я уже получил!
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- Папа, а правда, что меня в капусте нашли?
- Правда! А вчера - за гаражами. А позавчера - на остановке. Хватит водку жрать, сынок!
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Только что мяукнул на кота, он так на меня посмотрел, как на шизофреника...
Наверно, глупость какую-то сказал...
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- Сара, не смей мне возражать!
- Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу…
- Тогда убери мнение со своего лица!
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Судья говорит:
- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только помидорами?
- Да.
- Тогда как вы обьясните раны на ее теле?
- Помидоры были в банках!
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- Люся, я тебя прошу, попробуй меньше ругаться матом.
- Я тебе че, пе@рила какая-то, епта?
- Нет, ты шестилетняя девочка.
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- Жизнь коротка, искусство вечно!
- Петрович, да ты уже достал: третий час забор докрасить не можешь.
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Почему, когда в объявлении о вакансии пишут "достойная заработная плата", не уточняют, что это зарплата, достойная слез, насмешек и сочувствия?
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На площадке для выгула собак:
- Ваша собака сейчас задушит мою!
- Подождите, у меня же болонка, а у Вас ротвейлер...
- Ну да, она у него застряла в горле!
Напомним, Путин с опухшим лицом и морщинами испугал сеть.
Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.
Также Politeka сообщала, Москва опозорилась новогодними елками: "Зачем Кракена сварили?", кадры взорвали сеть.