Самые надёжные пароли у безграмотных людей

Чтобы купить товары по сниженным ценам, нужно успеть поймать момент, когда "Черные пятницы" уже закончатся, а новогодние скидки еще не начнутся.

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Отец говорит ленивому сыну:

- Ну что это за жизнь - лежишь целыми днями на диване, смотришь телек, девок домой водишь, ешь чипсы, пьёшь пиво...

- Бать, я не понял, ты вот это сейчас меня критикуешь или завидуешь?!

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Молодой человек обращается к профессору-востоковеду:

- Уважаемый Аполлинарий Аристархович, я прошу руки вашей дочери!

- Знаете ли, юноша, - с пафосом в голосе отвечает профессор, - ответ я должен узнать у Великого Дракона, как это всегда делали мудрецы на Востоке.

- Аполлинарий Аристархович, в этом нет необходимости. Благословение вашей супруги я уже получил!

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- Папа, а правда, что меня в капусте нашли?

- Правда! А вчера - за гаражами. А позавчера - на остановке. Хватит водку жрать, сынок!

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Только что мяукнул на кота, он так на меня посмотрел, как на шизофреника...

Наверно, глупость какую-то сказал...

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- Сара, не смей мне возражать!

- Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу…

- Тогда убери мнение со своего лица!

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Судья говорит:

- Вы утверждаете, что бросали в свою соседку только помидорами?

- Да.

- Тогда как вы обьясните раны на ее теле?

- Помидоры были в банках!

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- Люся, я тебя прошу, попробуй меньше ругаться матом.

- Я тебе че, пе@рила какая-то, епта?

- Нет, ты шестилетняя девочка.

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- Жизнь коротка, искусство вечно!

- Петрович, да ты уже достал: третий час забор докрасить не можешь.

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Почему, когда в объявлении о вакансии пишут "достойная заработная плата", не уточняют, что это зарплата, достойная слез, насмешек и сочувствия?

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На площадке для выгула собак:

- Ваша собака сейчас задушит мою!

- Подождите, у меня же болонка, а у Вас ротвейлер...

- Ну да, она у него застряла в горле!

Напомним, Путин с опухшим лицом и морщинами испугал сеть.

Как писала Politeka, что Лукашенко высмеяли из-за беларуского Майдана против России.

Также Politeka сообщала, Москва опозорилась новогодними елками: "Зачем Кракена сварили?", кадры взорвали сеть.