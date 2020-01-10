Фигово в субботу обнаружить, что сегодня вторник...

Учитель истории в сельской школе, которому ученики каждый год копали картошку, вырвал из всех учебников параграф об отмене крепостного права...

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Он и она в постели после близости. Она:

- Дорогой, вот я думаю, что нам теперь надо как-нибудь скрепить наши отношения...

- Согласен, дай "пять"!

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- Дорогой, а где мой велотренажер?

- Выбросил его, замучила эта тупая иллюзия того, что ты уезжаешь и никак не уедешь...

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- Ты знаешь, я ни разу не изменила своему мужу.

- Ты сейчас хвастаешься или жалуешься?

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На нудистском пляже:

- Девушка, вы мне нравитесь!

- Я вижу...!

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- Какую суперспособность ты бы хотела?

- Платежеспособность.

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- Добрый день!

- Здравия желаю!

- А вы точно священник?

- Так точно!

***

- Пап, когда ты уже выкинешь с лоджии эти старинные санки?

- Это легендарные санки, дочка! Утром я тебя на них в садик возил, а вечером меня на них мамка из гаража забирала.

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- У тебя организм нормально реагирует на укус ос?

- Нет, он начинает ругаться матом!

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В партере:

- Послушайте, вы же только что бросали в певца тухлыми яйцами, а теперь аплодируете ему!

- Я хочу, чтобы он вышел на бис - у меня осталось еще несколько штук...

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- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?

- Конечно! Когда я был бедным студентом, мы хорошо посидели в ресторане, деньги были у тебя, а ты пошла попудрить носик и пропала на два часа.

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- А куда делась ваша Снегурочка?

- Да ей наговорили столько комплиментов, что она растаяла.

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- Все золото шаолиньских монахов меркнет перед твоей красотой.

- Но у них не было золота.

- Да, не было.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.