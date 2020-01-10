Фигово в субботу обнаружить, что сегодня вторник...
Учитель истории в сельской школе, которому ученики каждый год копали картошку, вырвал из всех учебников параграф об отмене крепостного права...
***
Он и она в постели после близости. Она:
- Дорогой, вот я думаю, что нам теперь надо как-нибудь скрепить наши отношения...
Солистка KAZKA без комплексов потрясла пышными прелестями в купальнике: "Вот это размерчик!"
Бесстыжая Волочкова выпятила свое добро на диком пляже: "внушительные размеры"
«Переходит всякие границы»: Алла Пугачева оказалась в центре громкого скандала, россияне восстали
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
- Согласен, дай "пять"!
***
- Дорогой, а где мой велотренажер?
- Выбросил его, замучила эта тупая иллюзия того, что ты уезжаешь и никак не уедешь...
***
- Ты знаешь, я ни разу не изменила своему мужу.
- Ты сейчас хвастаешься или жалуешься?
***
На нудистском пляже:
- Девушка, вы мне нравитесь!
- Я вижу...!
***
- Какую суперспособность ты бы хотела?
- Платежеспособность.
***
- Добрый день!
- Здравия желаю!
- А вы точно священник?
- Так точно!
***
- Пап, когда ты уже выкинешь с лоджии эти старинные санки?
- Это легендарные санки, дочка! Утром я тебя на них в садик возил, а вечером меня на них мамка из гаража забирала.
***
- У тебя организм нормально реагирует на укус ос?
- Нет, он начинает ругаться матом!
***
В партере:
- Послушайте, вы же только что бросали в певца тухлыми яйцами, а теперь аплодируете ему!
- Я хочу, чтобы он вышел на бис - у меня осталось еще несколько штук...
***
- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?
- Конечно! Когда я был бедным студентом, мы хорошо посидели в ресторане, деньги были у тебя, а ты пошла попудрить носик и пропала на два часа.
***
- А куда делась ваша Снегурочка?
- Да ей наговорили столько комплиментов, что она растаяла.
***
- Все золото шаолиньских монахов меркнет перед твоей красотой.
- Но у них не было золота.
- Да, не было.
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.