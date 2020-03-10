Через год будете с улыбкой вспоминать всю эту движуху с вирусом. Ну, не все из вас, конечно
- Фу, ты курила?
- Но я же курю электронные сигареты!
- Какой кошмар, как будто с пароваркой поцеловался!
***
Козловский не удержался и разнес бывшую после отмены свадьбы: "Не удивлюсь, если она..."
Раздетая Лорак прикрылась лепестками во время весенней фотосессии: "А белье где?"
Пенсии таки пересчитают, украинцев огорошили новыми деталями: повезет только тем, кто...
Звезда "Великолепного века" взбудоражила пышным декольте на красной дорожке: "Вот это размерчик!"
- Вась, а чего твоя телка такая надутая?
- А она резиновая...
***
Доктор выписывает рецепт и говорит:
- Таблетки принимать семь раз в день после еды.
Пациент охает:
- Боже, да где я возьму столько еды!?
***
- Извините, а какой здесь пароль от вайфая?
- Это же похороны!
- "Похороны" с маленькой или большой?
***
- Однажды мне учительница за сочинение поставила двойку.
- Почему?
- Просто на тему "Как я провел лето?", я написал: "Спасибо, хорошо!".
***
- Чего бы такого съесть, чтобы не поправиться?
- Посмотри в холодильнике, там как раз этого много.
- Чего?
- Ничего.
***
Звонок в дверь. Жена спрашивает:
- Это ты?
- Боюсь, что я... - отвечает муж.
***
Прикольная сейчас мода у молодежи: голые щиколотки, а на шее плед. Он, видимо, нужен, чтобы впитывать сопли. Другого объяснения я не нашел.
***
- Гражданин, что за таблетки выпали у вас из кармана?
- Это не мое! Вы мне их и подкинули!
- Но-шпу?
***
Придется теперь осваивать корейскую кухню. У нас осталась морковка и собака.
***
- Что отличает женщину в разъяренном состоянии от ротвейлера?
- Правильно, губная помада.
***
- Мне не нравится, как ты меня игнорируешь!
- Скажи, как тебя игнорировать, чтоб тебе нравилось?
***
Напомним, Путин напугал новой внешностью в Турции.
Как сообщала Politeka, одинокий Путин рассмешил россиян, правдивое фото расставило все точки.
Также Politeka писала, что Путин в бабушкиной кофточке напугал девочку, видео облетело сеть.