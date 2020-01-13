Пока солнце не зайдет, фонарю ничего не светит

— Рай — американская зарплата, украинская жена, английский дом и китайская пища.

— Ад — китайский дом, английская еда, американская жена и украинская зарплата.

***

— Добрый день, Нина. Ваша дочь опять залезла ко мне во двор.

— Опять?!

— Да, она снова гоняется за моей собакой, чтобы ее потискать.

— Нууу, бывает, дети есть дети…

— Да, но вашей 24 года и она пьяная.

***

К психоаналитику пришел клиент. Лег на кушетку и… молчит. Врач терпеливо ждет. Через час мужик молча встает, оставляет 20 долларов и, попрощавшись, уходит. На следующий день картина повторяется…… Через неделю таких сеансов психоаналитик не выдерживает:

— Может, расскажете, что вас беспокоит?

— Жена. Она не замолкает ни на минуту. А у вас здесь так хорошо. Тихо…

***

— Вот поставили вас перед выбором: жареное мясо, секс или алкоголь. Что выберете?

— Я разрыдаюсь.

***

– Спартанцы! Сегодня мы отужинаем в Преисподней!

– Коля, если ты не хочешь вечером поехать в гости к моей маме – не надо, но хоть детей не пугай!

***

Жена – мужу:

– Я тебе не Царевна-лягушка, чтобы еще и по ночам из кожи вон лезть!

***

В жизни голожопого мужчины очень мало голозадых женщин.

***

Если мужчина просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. В нашей семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.

***

Никто не говорит о реальном чуде Иисуса. Иметь 12 близких друзей в 30 с лишним лет.

***

В школе ученики подложили своей учительнице кнопку на стул. В ответ учительница им подбросила наркотики.

***

Настоящий политик в своей жизни должен построить избирательный округ, посадить соперника и вырастить сына-депутата!

***

Доктор, в последнее время овечки выстраиваются в кольцо и ходят по кругу. Я страшно не высыпаюсь!

***

Краткое изложение в соцсетях фильма “Москва слезам не верит”:

– А еще я храплю, бухаю, зарплата маленькая, и квартиры у меня нет…

– Как долго я тебя искала!

Напомним, Путина резко отшили на глазах у всех, видео позора попало в сеть.

Как сообщала Politeka, конфуз Лукашенко перед студентами высмеяли яркой фотожабой.

Также Politeka писала, что хитрость Путина с ростом раскрыта, новое фото не оставляет сомнений.