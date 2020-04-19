Объявление в зоопарке: “Уважаемые обезьяны, до вас дойдет быстрее: не ешьте у людей с рук!”
— Послушайте, — говорит шеф сотруднику, — вы говорите, что вы имеете пятилетний стаж работы, а на самом деле оказывается, что вы нигде не работали.
— А разве вы не говорили, что вам нужны работники с воображением?
***
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Обалдевшие работники шиномонтажа рассматривают крутейший тюнинговый Порш кабриолет, которым управляет шикарная девчонка: заехала давление в шинах проверить. Посреди роскошной приборной панели выделяется большая красная кнопка. Спрашивают девицу:
— Это зачем кнопка?
— Эт от дождя…
— Что, крыша выезжает?
— Не—а, дождь перестает!
***
Водитель автобуса разгадывает кроссворд, к нему в кабину залезает оперативник.
Водитель:
— Слышь, Петрович, «ночной наряд»?
— Обход.
— Не, не то.
— Вылазка.
— Не подходит.
— А ты в ответах посмотри.
— Так нечестно будет.
— Смотри, мне самому интересно стало!
— Слушай, оказывается ночной наряд — это пижама!
***
– У меня есть опасение, что вискарь помешает сегодняшней пробежке.
– С чего бы это? Главное – не расплескать.
***
С детства родители учат нас не доверять незнакомым людям. Не доверять знакомым мы учимся сами и уже гораздо позже…
***
Как известно, теория Дарвина о происхождении человека от обезьяны имеет весьма существенный изъян. Дескать, так и не найдено промежуточное звено. Да полноте! Оглядитесь повнимательнее. Вокруг нас полным-полно и промежуточных звеньев, и вообще тупиковых ветвей человечества.
***
– Люблю саночки за собой возить.
– Любишь кататься с горки?
– Нет. Хобби такое.
***
Современному деду Мазаю для спасения зайцев достаточно просто не впустить контролеров в автобус.
***
— Я совершенно не понимаю, что делается в этой больнице, — говорит один пациент другому. — Когда я сюда лег, один врач сказал, что у меня аппендицит, а другой утверждал, что камни в желчном пузыре.
— Ну и чем все кончилось?
— Они подкинули монетку и удалили мне гланды.
Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам.
Ранее Politeka сообщала, что трусость Путина показали одним видео.
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