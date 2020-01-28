В Китае фраза «чихал я на тебя» приравнивается к покушению на убийство
Особенно хорошо деньги не пахнут, когда их куча!
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В кофейнях всегда лежат такие книги, будто какой-то сумасшедший дед умер и завещал им свою библиотеку.
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Лобода с платком на голове похвасталась снимком прямо из ванной: "Вот это мама двух деток!"
Всплыла страшная правда о Меган Маркл и принце Гарри: "Елизавета II предложила..."
Экс-солистка «Серебро» разделась и показала свои «богатства» вблизи: «без белья лучше»
Бесстыжая дочь Потапа потрясла идеальными формами просто на камеру: «красиво торчат»
РПЦ хочет внести поправки в Библию.
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Ревнивые жёны, как декабристки, — всегда готовы следовать за мужьями по ссылкам.
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Труд сделал из обезьяны человека. Флешмоб сделал из человека обезьяну.
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Считаю, что антипрививочников нужно лечить только гомеопатическими препаратами.
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Некая израильская газета провела опрос, в чем разница между политиками и ворами?
Один ответ привлек внимание редакции: «Уважаемая редакция, я много думал над вашим вопросом и пришел к выводу, что разница между политиками и ворами такова, что первых выбираем мы, а вторые выбирают нас. С уважением, Дов Берман».
Редакция ответила:
«Дорогой г-н Берман, мы решили наградить вас годовым абонементом на нашу газету за ваш гениальный ответ! Потому что вы были единственным, кто нашел разницу между политиками и ворами».
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Если мужчины сильнее женщин, то почему у мужских персонажей в компьютерных играх возникает необходимость в полном обмундировании, тогда как женщины обходятся одним лишь бикини из кольчуги?
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Не люблю ходить на почту за посылками, потому что боюсь помешать людям оплачивать квитанции, покупать лотерейные билеты и приобретать макароны.
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Бабулинг - агрессивное преследование человека, психологическое давление, оказываемое путём упоминания о том, что давно пора замуж, помру и внуков не увижу.
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- Дай мне поесть и де**мо за мной убери
- Да я руководитель крупного предприятия, академик, член-корр, советник президента, сенатор...!!!
- А я кошка
- Сейчас уберу
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Валера ездит на автобусе, а всем говорит, что заработал на "Мерседес".
Валера не врун, он просто бизнес-тренер.
Напомним, Путин рассмешил россиян выходкой в Израиле, такой позор не забыть.
Ранее Politeka сообщала, Поклонская собралась в Украину и обратилась к Зеленскому.
Также Politeka писала, что фото 30-летней красотки со странным женихом взорвало сеть.