Анастасия Волочкова добавила 1700 фотографий в альбом «Если честно, не очень люблю фоткаться»

Пошел в магазин. Очередь в кассу огромная. Громко чихнул и произнес: "Долбаный Ухань, зачем я только жрал этих крыс? " "Становись в очередь", ответили из очереди, — "Мы все из Ухани".

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Людям, которые живут мечтой о встрече с другой, более развитой цивилизацией, наверняка стоит вспомнить о судьбе американских индейцев!

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Он:

— Быстрее вызывай скорую, у меня, кажется, сердечный приступ!

Она (берет его телефон):

— Какой у тебя пароль?

— Все, не надо, вроде бы отпустило...

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Мысль китайского философа Чанг Инг Ю: Тот, кто в течение дня активен, как пчела, силен как бык, вкалывает, как лошадь и приходит вечером домой уставшим как собака, должен проконсультироваться с ветеринаром, есть большая вероятность, что он осел.

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— Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лаборантской?

— Ничего...

— А почему тогда на вас кролик смотрит с таким уважением?!

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Ты умен, молод, креативен, талантлив? Амбициозен, уверен в себе, полон свежих идей? А делать хоть что-нибудь умеешь?!

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Шел мимо площадки, там много детей было. Но больше всего запомнилась одна девочка. Она закричала, да так, что весь двор слышал: "Папа, или ты быстро подойдешь ко мне, или я попрошу бабушку опять приехать к нам на неделю". И папа побежал.

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Титул "известный блогер" — это примерно как "известный суслик". Известен-то он известен, но в основном только другим сусликам.

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Помню, как школьный трудовик сказал нам: "Жизнь — это вам... не это". И знаете, с тех пор ни одна философская система не смогла опровергнуть эту гармоничную концепцию.

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Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фирмы. Кадровик:

— К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные творчески расти!

Мужчина:

— И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у вас все творчески растут, а работать некому — позвоните.

Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.