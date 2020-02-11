Бывший нардеп Надежда Савченко показала, как развлекается на берегу Северного-Ледовитого океана
Надежда опубликовала видео, на котором она в красном платье ниже колен, босиком идет по льдинам к океану, чтобы проплыть. Изначально Савченко не решалась окунуться, но потом зашла в воду и проплыла. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку экс-нардепа. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).
"Если ты уже на краю, не теряй мгновение. Северный Ледовитый океан", - подписала ролик Савченко.
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Украинцы успели оставить несколько комментариев под видео:
"Непонятно, зачем это? То, что она сильный человек, мы и так знаем. Я считаю, что лезть в воду в шторм, как минимум, не умно", "Берегите себя, Надежда, пожайлуста", "Повезло, а то касатки могли утащить и сожрать", "Наверное купальник забыла", "Как она туда попала", "Что это было", "Две стихии".
Ранее мы сообщали, что Надежда Савченко насмешила украинцев своим новым неожиданным имиджем.
Бывший народный депутат сейчас ведет свою передачу на телеканале ZIK. Судя по всему, вместе с местом работы Савченко решила сменить и свой имидж. Так, на одном из недавних эфиров она вдруг перешла от бесед с политиками к разговорам с нумерологами.
«Надюха Савченко меняет имидж: вместо привычных Лены Бондаренко и Лены Лукаш пригласила гадалок: в студии сегодня были "астролог, психолог-нумеролог Ирина Орлова и практикующий консультант по диагностике и коррекции судьбы Татьяна Карапетян», - сообщил он.
Сообщалось, что одиозная Надежда Савченко засветилась в компании соратниц сбежавшего из страны экс-президента Виктора Януковича.
Экс-нардеп неожиданно для многих встретилась с бывшим министром юстиции Еленой Лукаш и бывшим депутатом Еленой Бондаренко.
Напомним, Савченко указала на победу Украины в переговорах с Россией
А еще Politeka писала, что Савченко в юбке засветила лишнее прямо перед президентом
Также Politeka сообщала, что одиозную Савченко позвали замуж