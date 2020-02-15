Российский президент Владимир Путин продолжает обсуждать поправки в Конституцию

Так, 13 февраля на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию гарант РФ поднял тему однополых браков, пишет Politeka.net. Российский президент поддержал определение брака, как союза мужчины и женщины.

"Надо уточнить некоторые вещи: брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", - сообщил Путин, добавляя, что неполные семьи все равно являются таковыми.

Также глава государства высказался против воспитания детей в однополых союзах.

"Что касается "родителя номер 1 и родителя номер 2", я уже как-то публично говорил и повторю еще раз: пока я президент, у нас не будет. Будет "папа" и "мама", - отметил он.

Данную тему подхватил карикатурист Сергей Елкин, который изобразил Путина возле стены. Глава Росии испуганно смотрит вдаль, а рядом с ним изображены две тени с надписями: "Родитель 1" и "Родитель 2".

"Карикатурист Sergey Elkin - о фобиях российского президента", - подписана карикатура.

За час картинка собрала более 200 лайков и много комментариев.

"Обсуждают полную ерунду никому не нужное", "У Елкина, судя по всему, и были родители №1 и №2", "Он один раз за время своего президентства тоже что-то обещал, что не допустит. Однако, он хозяин своего слова - сначала дал слово а потом его же и забрал 🤪", "про пенсионный возраст, про изменения в конституции он тоже самое говорил, будут у нас пронумерованные родители, верная примета", "Он сам-то «папа» или «мама»?! Все с Кужугетовичем на пару по горам лазит...", "Какая глубокая мыслЯ......так и надо записать в конституцию : баба снизу - мужик сверху и никак иначе ! !", "Ну, хоть с этим вопросом порядок...", "Когда коту нечего делать, он лижет свои яйца. Так и тут. Этот вопрос даже и не стоит в обществе что бы его обсуждать. Самое обыкновенное замыливание 👀, а народ ведется", "Да он какой-то озабоченный этой проблемой!", "Вова боится конкуренции?", "Это именно вопрос конституции, как и индексация .. и горячие завтраки для детей туда же...", - написали пользователи сети.

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