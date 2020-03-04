Самый надежный будильник - это звонок с работы со словами: "Ты где?!"

Объявление: "Гадалка принимает только по предварительной записи. Придешь нежданным - уйдешь негаданным"

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Отец моет посуду, маленький сын спрашивает:

- Папа, а сколько уже лет ты работаешь у мамы?

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- Продам бахилы за полцены, одевал один раз. Надо срочно продать, очень нужны деньги!

- А размер-то какой?

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Сторож, у которого на работе безлимитный тариф на служебном телефоне, достает разговорами своих родственников и друзей сутки через трое.

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Карл у Клары угнал MacLaren, Клара у Карла угнала Corvet.

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- Петя, куда делась бутылка водки?

- Я обрабатывал рану!

- Какую еще рану?

- Душевную рану!

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- Во мне умирает гений!

- Почему ты так решил?

- По запаху...

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Надо что-то менять в своей жизни. Только что меня укусил комар и его тут же вырвало...

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Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди разговора на отвлеченные темы, посмотрите жене прямо в глаза и спросите: «А кто такой Дима?».

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— Маш, ну как, ходила к врачу?

— Да, сказал, патологий нет. Просто веселая дура.

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В семьях бюджетников плач родителей будит по ночам ребенка, а не наоборот.

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— Какая милая девочка! Сколько тебе?

— Сто грамм, пожалуйста.

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Вспомнив фразу «Смех продлевает жизнь», мальчик полчаса смеялся над телом хомячка, но так и не смог его спасти.

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Стоматолог говорит пациенту:

— Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.

— Да я после ваших цен полгода голодать буду!

Напомним, Путин заговорил тюремными фразами и напугал россиян, скандальное видео.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.