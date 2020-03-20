Украинский канал ICTV снова отметился оригинальной «выходкой» во время обращения Владимира Зеленского

Как передает Politeka, в пятницу, 20 марта, президент обратился к украинцам с новыми данными по эпидемии коронавируса. Как обычно, его заявление транслировали украинские каналы, среди которых был и ICTV.

Однако, трансляция не обошлась без курьезного инцидента. Так, во время выступления президента в левом верхнем углу экрана появился анонс фильма, который планировал показать канал. И все бы ничего, но картина выделялась вполне недвусмысленным названием «Сумасшедший дом».

На этот конфуз тут же обратили внимание интернет-пользователи.

«На ICTV продолжают троллинг», «ICTV опять что-то знает», «ICTV, вы космос», «Никогда такого не было, и снова. Редакторы телеканала ICTV, выражаю с вами солидарность и респект! Лицо со слезами радости. Наконец, правда льется – полилась», «ICTV 2:0», «ICTV, не останавливайтесь», «Это не к/ф, это документальный репортаж», - пишут украинцы.

Отметим, что это не первый раз, когда канал насмешил украинцев во время трансляции заявления президента. Так, ранее его сотрудники пустили не те титры во время обращения Зеленского.

Как известно, глава государства Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам, в котором призвал их оставаться дома в рамках карантина.

Президент также рассказал, что за последнее время в Украину из разных стран вернулись 23 тысячи человек. Глава государства пообещал вернуть домой всех остальных, сообщив, что будут созданы специальные точки в разных странах, откуда можно будет бесплатно вернуться в Украину.

Громко оконфузился с видеообращением телеканал ICTV, который запустил в эфир совершенно другие титры.

"Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете... Кристиан, принеси лестницу... Ворсинки от веревки направлены вверх...", - говорилось в титрах.

Стоит отметить, что до видеообращения Владимимира Зеленского на телеканале транслировался детективный сериал.

Напомним, обращение Зеленского к украинцам обернулось громким конфузом, кадры позора.

Как сообщала Politeka, новое обращение Зеленского к украинцам: «У нас есть первый человек, который…».

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