Полиция накрыла фитнес-притон
Знаете чем отличается мужская общага от женской? В женской посуду моют после еды, а в мужской перед.
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Приехал к бабушке, смотрю: она Кашпировского на ноутбуке смотрит, банок с водой понаставила, ноутбук к больным местам прикладывает:
"Весь мир нам завидует": Елена Зеленская с новой прической обратилась к украинцам
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Счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги
- Бабушка, они же все шарлатаны.
- И не говори, внучок, почти тридцать лет хорошего человека не показывали.
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Полицейская сводка: в городе за сутки задержано 3 человека, сделавших закладку, и 4 человека, сделавших укладку.
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В условиях эпидемии коронавируса песня "Чумачечая весна" заиграла новыми смыслами.
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Нынче популярное в народе выражение "Ты что, совсем нюх потерял?" является главным симптомом заражения коронавирусом.
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- Ты самая ревнивая женщина из тех, которых я знаю! - Ага, значит, я у тебя не одна!..
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- А по-нормальному ты умеешь говорить?
- Ответ, к сожалению, не да.
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С точки зрения женщины мужчины делятся на 3 типа:
1. Обнять и плакать.
2. Поймать и держать.
3. Отойти и поржать.
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Чем взрослый мужик отличается от мальчишки? Взрослый смотрит мультики под вискарь).
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Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было сказано ни слова.
Похоже, стране действительно пришёл песец. Иначе этот феномен объяснить невозможно.
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Это не светлое будущее - это зеркало заднего вида.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.