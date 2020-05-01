Полиция накрыла фитнес-притон

Знаете чем отличается мужская общага от женской? В женской посуду моют после еды, а в мужской перед.

***

Приехал к бабушке, смотрю: она Кашпировского на ноутбуке смотрит, банок с водой понаставила, ноутбук к больным местам прикладывает:

- Бабушка, они же все шарлатаны.

- И не говори, внучок, почти тридцать лет хорошего человека не показывали.

***

Полицейская сводка: в городе за сутки задержано 3 человека, сделавших закладку, и 4 человека, сделавших укладку.

***

В условиях эпидемии коронавируса песня "Чумачечая весна" заиграла новыми смыслами.

***

Нынче популярное в народе выражение "Ты что, совсем нюх потерял?" является главным симптомом заражения коронавирусом.

***

- Ты самая ревнивая женщина из тех, которых я знаю! - Ага, значит, я у тебя не одна!..

***

- А по-нормальному ты умеешь говорить?

- Ответ, к сожалению, не да.

***

С точки зрения женщины мужчины делятся на 3 типа:

1. Обнять и плакать.

2. Поймать и держать.

3. Отойти и поржать.

***

Чем взрослый мужик отличается от мальчишки? Взрослый смотрит мультики под вискарь).

***

Сегодня в программе 60 минут у Скабеевой, где последние 6 лет про Украину говорят 50-55 минут, впервые про гибель Украины не было сказано ни слова.

Похоже, стране действительно пришёл песец. Иначе этот феномен объяснить невозможно.

***

Это не светлое будущее - это зеркало заднего вида.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.