Наемники России, 4 мая, запустили по жилым кварталам на Донбассе неуправляемую авиационную ракету
Как сообщает Politeka.net, атаку подтвердил 5 мая пресс-центр Объединенных сил на странице в Facebook, кроме того, они опубликовали несколько снимком с доказательствами.
"Вчера в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8. По предварительной информации, ракета была выпущена накануне российско-оккупационными войсками по направлению населенного пункта Верхньошироковское. К счастью, она не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал", – сказано в сообщении.
«Умоляю, помоги мне»: Украина простилась с известной певицей, за которую молились 2 года
Отмена медреформы в Украине, экстренное обращение Зеленского: кто может остаться без помощи
Стрельба в Черном море: Россия пошла на новую подлость против Украины, кадры с места ЧП
«На карте минус 1000»: со счетов украинцев начали пропадать деньги, ПриватБанк сделал заявление
Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.
В штабе ООС предположили, что запуск С-8 был осуществлен из самодельной наземной пусковой установки.
"Поскольку ракета является неуправляемой, очевидным является тот факт, что оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. Такими действиями захватчики еще раз продемонстрировали свое циничное отношение к местному населению и сознательно подвергли мирных граждан опасности", – резюмировали в украинском штабе.
Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.
Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото
Также Politeka писала, что наступление на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе...".