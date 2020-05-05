Оккупанты пошли на провокацию под носом у Украины

Наемники России, 4 мая, запустили по жилым кварталам на Донбассе неуправляемую авиационную ракету

Как сообщает Politeka.net, атаку подтвердил 5 мая пресс-центр Объединенных сил на странице в Facebook, кроме того, они опубликовали несколько снимком с доказательствами.

"Вчера в окрестностях Павлополя, в нескольких десятках метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8. По предварительной информации, ракета была выпущена накануне российско-оккупационными войсками по направлению населенного пункта Верхньошироковское. К счастью, она не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал", – сказано в сообщении.

Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.

В штабе ООС предположили, что запуск С-8 был осуществлен из самодельной наземной пусковой установки.