ЧП произошло во время патрулирования

Один человек погиб, трое ранены - в результате взрыва в окрестностях села Трехизбенка

Погибшим оказался командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов. Об этом сообщил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко у себя на странице в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net.

По словам Шевченко, Губанов скончался в больнице во время оказания медицинской помощи.

Выяснилось, что 20 мая около 21.30 во время патрулирования произошел подрыв неизвестного взрывного устройства.

"Еще трое полицейских ранены. Имел честь знать этого героического и патриотического полицейского. Покойся с миром. Война продолжается", - отметил Шевченко.

Ранее мы сообщали, на Донбассе украинские военные уничтожили грузовик с боеприпасами для террористов. В сети появилось видео, опубликованное боевой группой К-2 из состава 54 ОМБр ВСУ.

Как рассказали в подписи к видео сами военные, в последнее время любители «русского мира» начали интенсивно обстреливать не только передовые, но и тыловые позиции ВСУ. Это означало только одно: у террористов появились боеприпасы.

«С помощью БПЛА и других средств разведки была установлена ​​позиция и грузовой военный автомобиль «УРАЛ», который осуществлял подвоз опасных подарков «мышебратьев», - говорится в сообщении.

Также мы писали, что глава луганских террористов Леонид Пасечник пригрозил Украине "отодвинуть линию фронта". Боевик обратился к президенту Владимиру Зеленскому, обвиняя украинских военнослужащих в обстреле ЛЭП "Михайловка-Коммунарская", и заявил, что уже приведены в боевую готовность подразделения так называемой "народдной милиции".

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото

Также Politeka писала, что наступление на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе..."